Επίδομα μητρότητας 2026: Οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για τις νέες πληρωμές, τα ποσά και τις κατασχέσεις

Σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη καταβολή των επιδομάτων μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) για τον τρέχοντα μήνα από τον e-ΕΦΚΑ στις μισθωτές εργαζόμενες μητέρες και μη μισθωτές (ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες) που έχουν χορηγηθεί συνολικά 119 ημέρες άδειας κυοφορίας και λοχείας (56 + 63 ).

Της Κατερίνας Φεσσά

Διευκρινίζεται όμως, πως αυτό αφορά, σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ αποκλειστικά στις μητέρες που έχουν υποβάλει αίτηση για το επίδομα στη σχετική πλατφόρμα με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, των οποίων οι ημερομηνίες οριστικοποίησης είναι από τις 14 Φεβρουαρίου 2026 έως τις 27 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους.

Αξίζει να σημειωθεί πως για τον μήνα Μάρτιο θα γίνει άλλη μια πληρωμή για το επίδομα μητρότητας και συγκεκριμένα στις 19 του μήνα στις εργαζόμενες μητέρες, των οποίων η σχετική αίτηση έχει οριστικοποιηθεί από τις 28 Φεβρουαρίου 2026 έως και τις 13 Μαρτίου 2026.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Το enikonomia.gr παρουσιάζει έναν νέο οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενες μητέρες αναφορικά με το επίδομα μητρότητας (κυοφορίας-λοχείας) 2026. Αναλυτικά:

Πότε θα γίνουν οι πληρωμές του επιδόματος μητρότητας για τον μήνα Απρίλιο;

Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, η μια καταβολή θα γίνει στις 2 Απριλίου 2026 στις εργαζόμενες μητέρες που θα υποβάλουν τη σχετική αίτηση και θα έχει οριστικοποιηθεί από τις 14 Απριλίου 2026 έως τις 27 του ίδιου μήνα και η άλλη στις 20 Απριλίου 2026 και θα αφορά τις αιτήσεις που θα έχουν ημερομηνίες οριστικοποίησης από τις 28 Μαρτίου 2026 έως τις 14 Απριλίου 2026.

Μπορεί να κατασχεθεί το επίδομα μητρότητας από την εφορία, την τράπεζα κλπ και εάν ναι, τι πρέπει να κάνω για να το αποφύγω;

Παρόλο που σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, το επίδομα μητρότητας (κυοφορίας, λοχείας) είναι ακατάσχετο, προστατεύεται νομικά από κατασχέσεις, επειδή θεωρείται κοινωνική /προνοιακή ενίσχυση, ωστόσο αυτό σε κάποιες περιπτώσεις δεν τηρείται, και μάλιστα έχουν γίνει τέτοιου είδους αναφορές στο παρελθόν από τον Συνήγορο του Πολίτη.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η κοπέλα του κοιμήθηκε με το αφεντικό της για να πάρει προαγωγή – «Μου το αποκάλυψε έπειτα από έναν χρόνο» Κυριάκος Μητσοτάκης: Τα μηνύματα και τα «καρφιά» με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Κύπρο – Οι επόμενες κινήσεις Βίντεο: Σώθηκε από θαύμα όταν το ασανσέρ ξαφνικά ξεκίνησε ενώ έβγαινε Ιράν: Τελεσίγραφο στους Κούρδους του Ιράκ μέσω πυραυλικής επίθεσης – «Δεν θα υπάρξει καμία ανοχή»

Σε αυτήν την περίπτωση, ο δικαιούχος θα πρέπει να κάνει συγκεκριμένες ενέργειες για να του αποδεσμευθεί με τη σωστή διαδικασία το επίδομα μητρότητας που του έχει κατασχεθεί. Ειδικότερα:

Αρχικά θα πρέπει να ζητήσει την αποδέσμευση της παροχής αυτής με την προσκόμιση ενός αντίγραφου κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού που να αποδεικνύει ότι το ποσό προέρχεται από το επίδομα.

Και θα πρέπει να υποβάλει τη σχετική αίτηση είτε στην Εφορία, είτε στην αρμόδια τράπεζά του.

Διευκρινίζεται ωστόσο πως, εάν η κατάθεση του ποσού του επιδόματος γίνει σε δηλωμένο ακατάσχετο λογαριασμό (στην τράπεζα), τότε δεν θα μπορεί να κατασχεθεί ούτε από την εφορία, ούτε από τα ασφαλιστικά ταμεία αλλά ούτε και από τρίτους (π.χ. τράπεζες για δάνεια).

Πότε θα αυξηθεί το επίδομα μητρότητας και πόσο;

Από την 1η Απριλίου 2026 θα αυξηθεί το ποσό του επιδόματος μητρότητας λόγω της νέας αναπροσαρμογής που θα γίνει στον κατώτατο μισθό.

Υπενθυμίζεται πως το ποσό της βάσης υπολογισμού του επιδόματος μητρότητας είναι ίσο με το ύψος του κατώτατου μισθού. Αυτό σήμερα ανέρχεται στα 880 ευρώ μεικτά, αλλά εκτιμάται πως θα ανέβει στην περιοχή των 910,8 ευρώ με 950,40 ευρώ μεικτά. Ακόμη, επισημαίνεται πως τα ποσά του επιδόματος που χορηγούνται στις εργαζόμενες μητέρες διαμορφώνονται ανάλογα με τις ασφαλιστικές αποδοχές τους.

Φορολογείται το επίδομα μητρότητας;

Όχι. Είναι αφορολόγητο, αλλά θα πρέπει να δηλωθεί σε συγκεκριμένους κωδικούς της φορολογικής δήλωσης του εντύπου Ε1.