Επίδομα θέρμανσης: Μπορεί και σήμερα να ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Τα SOS που πρέπει να γνωρίζετε

Θέμα χρόνου είναι να ανοίξει η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, myΘέρμανση για την υποβολή αιτήσεων του επιδόματος θέρμανσης της περιόδου 2025-2026 καθώς η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση πήρε ΦΕΚ.

Της Κατερίνας Φεσσά

Όπως αναφέρουν νεότερες πληροφορίες του enikonomia.gr, η εν λόγω πλατφόρμα ενδέχεται να τεθεί σε λειτουργία ακόμη και σήμερα αλλά σε κάθε περίπτωση θα ενεργοποιηθεί το αργότερο μέχρι την άλλη εβδομάδα. Πάντως η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 5 Δεκεμβρίου του 2025.

«Μάλιστα η ΑΑΔΕ με τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ενέργειας και Περιβάλλοντος αναμένεται να εκδώσουν από κοινού δελτίο Τύπου για τη χορήγηση του νέου επιδόματος θέρμανσης » όπως τονίζουν αρμόδιες πηγές στο enikonomia.gr

Διευκρινίζεται πως το επίδομα αφορά στη θέρμανση της κύριας κατοικίας και ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για τον ιδιοκτήτη ή εάν είναι μισθωμένη.

Τα μυστικά για τη χορήγηση του επιδόματος

Οι αιτήσεις

Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων του επιδόματος της περιόδου 2025-2026 αναμένεται να είναι η παρακάτω. Αναλυτικά, ο ενδιαφερόμενος δικαιούχος:

Θα πρέπει να εισέλθει στο myΘέρμανση με τους κωδικούς του taxisnet.

με τους κωδικούς του taxisnet. Να επιλέξει εάν διαμένει σε μονοκατοικία ή σε πολυκατοικία (αφορά μόνο την περίπτωση πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης).

Εν συνεχεία να επιλέξει εάν είναι ιδιοκτήτης ή ένοικος οπότε συμπληρώνει τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη/παραχωρητή (αφορά μόνο την περίπτωση πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης).

Να επιλέξει το είδος καυσίμου

Να συμπληρώσει τον Αριθμό παροχής ρεύματος

Να επιλέξει τον οικισμό

Να συμπληρώσει τα τ.μ. της κατοικίας

Να συμπληρώσει τον αριθμό λογαριασμού IBAN στο myAADE μέσω της πλατφόρμας Μητρώο & Επικοινωνία

Tα κριτήρια

Τα φυσικά πρόσωπα που δικαιούνται επιδόματος θέρμανσης θα πρέπει να πληρούν τα εξής κριτήρια:

α. Τα εισοδηματικά

Για τον άγαμο υπόχρεο ή τον υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό θα πρέπει να είναι έως 16.000 ευρώ.

το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό θα πρέπει να είναι Για τον έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα το ετήσιο εισόδημα θα πρέπει να είναι έως και 24.000 ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο .

έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα το θα πρέπει να είναι ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται . Για τη μονογονεϊκή οικογένεια το όριο του ετήσιου εισοδήματος είναι έως 29.000 ευρώ . Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.

το . Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο. Εάν πρόκειται για ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτωμένων τέκνων, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 80.000 ευρώ.

β. Η ακίνητη περιουσία

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας , όπως αυτή προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ του έτους 2025, υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων, που αναγράφονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, του φορολογικού έτους 2024, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ για τους άγαμου ς, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και το ποσό των 260.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

, όπως αυτή προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ του έτους 2025, υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων, που αναγράφονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, του φορολογικού έτους 2024, ς, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή Σε κάθε περίπτωση το ποσό προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Το ποσό

Το ποσό του επιδόματος κυμαίνεται μεταξύ 100 ευρώ με 800 ευρώ,ενώ για πιο ορεινές περιοχές αυτό μπορεί να φτάσει μέχρι και στα 1.200 ευρώ. Ενδεικτικά αναφέρεται πως το τελευταίο ποσό θα το λάβουν όσοι δικαιούχοι διαμένουν στο Περτούλι, στο Νευροκόπι, στο Μέτσοβο, στο Νυμφαίο και στο Βελούχι κλπ.

Τα είδη καυσίμου

Για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης χρησιμοποιούνται διάφοροι συντελεστές. Αναλυτικά το ποσό αναφοράς του επιδόματος ανέρχεται:

στα 380 ευρώ για χρήση ηλεκτρικής ενέργειας ,

, στα 360 ευρώ για χρήση βιομάζας (πέλετ),

στα 350 ευρώ για χρήση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης ή καυσόξυλων,

στα 325 ευρώ για χρήση φυσικού αερίου ,

, και στα 300 ευρώ για χρήση πετρελαίου εσωτερικής καύσης ή φωτιστικού πετρελαίου (μπλε κηροζίνη) ή υγραερίου, προσαυξανόμενο κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου.

Διευκρινίζεται πως κάθε δικαιούχος δικαιούται επιδότησης ενός μόνο είδους καυσίμου θέρμανσης ή μόνο θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης ή μόνο ηλεκτρικής ενέργειας.

Το επίδομα χορηγείται υπό τον όρο ο δικαιούχος να πραγματοποιήσει αγορές των επιδοτούμενων με την παρούσα ειδών καυσίμων θέρμανσης ή θερμικής ενέργειας ή ηλεκτρικής ενέργειας αξίας μεγαλύτερης ή ίσης με το διπλάσιο του κατά τα ανωτέρω δικαιούμενου επιδόματος, από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως και την 31η Μαρτίου 2026 και ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης από την 15η Οκτωβρίου 2025, ημερομηνία κατά την οποία άρχεται η διάθεσή του.

Κατ’ εξαίρεση, για τα καυσόξυλα και τη βιομάζα (πέλετ), το επίδομα χορηγείται υπό τον όρο οι αγορές να έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιουνίου 2025 έως και την 31η Μαρτίου 2026.

Σε περίπτωση που η αξία αγοράς υπολείπεται του ανωτέρω ορίου, ο δικαιούχος λαμβάνει επίδομα ίσο με το ήμισυ (1/2) της αξίας των αγορών που πραγματοποίησε το ίδιο διάστημα και σε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό του επιδόματος δεν δύναται να υπολείπεται των 100 ευρώ.

Ειδικά για αγορές πετρελαίου θέρμανσης, η αξία αντιστοιχεί στην υπολογισθείσα βάσει της οριζόμενης στην παρούσα απόφαση τιμής λίτρου. Για τον καθορισμό της αξίας των αγορών πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης ορίζεται τιμή 1,14 ευρώ ανά λίτρο.

Οι πληρωμές

Εντός του Δεκεμβρίου ενδεχομένως στις 23 του ίδιου μήνα να δοθεί η πρώτη δόση του επιδόματος θέρμανσης στους δικαιούχους. Θα είναι το 60% του ποσού, η λεγόμενη προκαταβολή η οποία θα καταβληθεί με ηλεκτρονικό τρόπο στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου. Επίσης επισημαίνεται πως οι καταβολές του επιδόματος θα πραγματοποιηθούν έως τις 30 Ιουλίου του 2026.