Επίδομα θέρμανσης: Λήγει αύριο η προθεσμία για τις αιτήσεις – Ποιον τρόπο επιλέγουν για να ζεστάνουν το σπίτι τους τα νοικοκυριά

Εκπνέει αύριο Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων του επιδόματος θέρμανσης.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Φέτος περισσότεροι από 800.000 επέλεξαν το πετρέλαιο θέρμανσης για να ζεστάνουν τα σπίτια τους, ωστόσο το εντυπωσιακό στοιχείο έχει να κάνει με τις 316.000 αιτήσεις που έγιναν προκειμένου οι δικαιούχοι να λάβουν επίδομα θέρμανσης για το ρεύμα που θα καταναλώσουν.

Σύμφωνα με τους ειδικούς το γεγονός αυτό καταδεικνύει με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο ότι με δεδομένο ότι σε πολλές πολυκατοικίες δεν υπήρξε απόφαση για να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης, χιλιάδες νοικοκυριά επέλεξαν το ρεύμα για να ζεστάνουν τα σπίτια τους. Επίσης ενδεικτικό της ανάγκης που έχουν χιλιάδες νοικοκυριά να λάβουν το επίδομα θέρμανσης, μέχρι και σήμερα έχουν γίνει πάνω από 1,1 εκατομμύρια αιτήσεις. Δηλαδή είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα εξαντληθεί όλος ο προϋπολογισμός.

Κλιματικός συντελεστής

Το συνολικό ποσό του επιδόματος δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100 ευρώ αλλά ούτε και να υπερβαίνει τα 800 ευρώ. Επίσης και φέτος δεν υπάρχει οριζόντια χορήγηση των ποσών του επιδόματος στους δικαιούχους, μόνο στη βάση περιουσιακών ή των εισοδηματικών κριτηρίων, αλλά συνυπολογίζεται και το πού είναι η κύρια κατοικία.

Έτσι, υπάρχει ένας «κλιματικός συντελεστής», που σταθμίζει τις ενεργειακές ανάγκες ανά περιοχή. Έτσι, σε περιοχές όπως για παράδειγμα το Πάπιγκο και η Κοζάνη το ύψος του επιδόματος, προσαυξάνεται κατά 25% και φτάνει τα 1.000 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο. Λόγω των ακόμα υψηλότερων ενεργειακών αναγκών σε περιοχές όπως για παράδειγμα το Νυμφαίο, το Νευροκόπιο και το Μέτσοβο το επίδομα προσαυξάνεται κατά επιπλέον 25% και φτάνει τα 1.200 ευρώ.

Το enikonomia.gr απαντά σε 9 ερωτήσεις

Πώς μπορώ να λάβω όλη την επιδότηση;

Το ποσό της δαπάνης πρέπει να είναι ίσιο ή να ξεπερνάει το διπλάσιο της επιδότησης.

Τι γίνεται σε διαφορετική περίπτωση;

Δεν χάνεται το σύνολο της επιδότησης αλλά περιορίζεται στο μισό της δαπάνης

Ποιοι είναι το ποσό της προκαταβολής;

Ο νέοι δικαιούχοι λαμβάνουν το 50% και οι περσινοί το 60%

Πότε δίνεται η προκαταβολή;

Μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου η 1η δόση και τις 30 Μαΐου η 2η.

Τι ισχύει για τις πολυκατοικίες;

Αίτηση από τον διαχειριστή και ακολουθούν τα διαμερίσματα

Η επιδότηση για το ρεύμα συμψηφίζεται στο τιμολόγιο ρεύματος;

Όχι

Δικαιούνται επίδομα όσοι είναι κάτοχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου;

Όχι

Ποιους μήνες αφορά το επίδομα;

Από 1η Οκτωβρίου μέχρι 31 Μαρτίου.

Καυσόξυλα από 1η Ιουνίου μέχρι 31 Μαρτίου

Πόσες κιλοβατώρες θα πρέπει να καταναλώσει ένα νοικοκυριό για να λάβει το επίδομα θέρμανσης;

Δεν υπάρχει όριο στην κατανάλωση

Πληρωμές

1η πληρωμή: Μέχρι 23/12

2η πληρωμή: 29/5/2026

Εισοδηματικά κριτήρια

Άγαμοι: 16.000 ευρώ

Έγγαμοι-μονογονεϊκές: 24.000 ευρώ + 5.000 ευρώ /παιδί

Περιουσιακά κριτήρια

Άγαμοι: έως 200.000 ευρώ

Έγγαμοι-μονογονεϊκές: Έως 260.000 ευρώ+40.000 ευρώ/παιδί