ΕΝΦΙΑ: Τέλος χρόνου για το «κλείδωμα» της έκπτωσης έως 20% – Βήμα-βήμα η διαδικασία της αίτησης

Οι φορολογούμενοι με ασφαλισμένες κατοικίες οφείλουν να υποβάλουν αίτηση έως τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, προκειμένου να «κλειδώσουν» έκπτωση έως 20% στον φετινό λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτηση μέσω της ειδικής πλατφόρμας myProperty της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με στόχο τη χορήγηση της προβλεπόμενης μείωσης.

Προσυμπληρωμένη αίτηση και έλεγχος στο Ε9

Η πλατφόρμα εμφανίζει προσυμπληρωμένη την αίτηση για όσους είχαν υποβάλει αίτηση το προηγούμενο έτος, με δυνατότητα τροποποίησης πριν από την οριστικοποίηση. Σε περίπτωση που η ασφαλισμένη κατοικία δεν εμφανίζεται, ο φορολογούμενος ελέγχει ότι το ακίνητο έχει δηλωθεί στο Ε9, καθώς η συγκεκριμένη καταχώριση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της μείωσης του ΕΝΦΙΑ.

Η διαδικασία για νέες αιτήσεις στην πλατφόρμα myProperty

Οι φορολογούμενοι που διαθέτουν ασφαλισμένες κατοικίες για φυσικές καταστροφές προχωρούν, μέσω της καρτέλας «Δημιουργία νέας αίτησης», στις ακόλουθες ενέργειες:

Συσχετίζουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που εμφανίζονται με τα δικαιώματα που κατέχουν επί των ασφαλισμένων κατοικιών (ασφάλιση ιδίου).

Δηλώνουν τον/τους ΑΦΜ του/των συνιδιοκτήτη/ών, όταν για την ασφαλισμένη κατοικία υπάρχουν περισσότεροι του ενός συνιδιοκτήτες (ασφάλιση ιδίου και για λογαριασμό τρίτου/ων).

Δηλώνουν τον/τους ΑΦΜ τρίτου/ων προσώπου/ων που έχει/ουν δικαίωμα επί της ασφαλισμένης κατοικίας, όταν οι ίδιοι δεν κατέχουν δικαίωμα επί της κατοικίας (ασφάλιση για λογαριασμό τρίτου/ων).

Ενημέρωση συνιδιοκτητών και τρίτων προσώπων

Οι φορολογούμενοι που περιλαμβάνονται στην αίτηση ως συνιδιοκτήτες ή τρίτα πρόσωπα λαμβάνουν ηλεκτρονικό μήνυμα, ώστε να υποβάλουν αίτηση και να συσχετίσουν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο με την ασφαλισμένη κατοικία τους. Αφού ενημερωθούν ότι έχουν δηλωθεί από τον λήπτη της ασφάλισης, εντοπίζουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχουν δηλωθεί στον ΑΦΜ τους και τα συσχετίζουν με τα δικαιώματά τους επί των ασφαλισμένων κατοικιών.

Ο λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ για το τρέχον έτος αναμένεται να εκδοθεί στις αρχές Μαρτίου, ενώ η πρώτη δόση, από τις 12 συνολικά, καταβάλλεται έως το τέλος του ίδιου μήνα.

Αύξηση των ασφαλισμένων κατοικιών μετά την έκπτωση

Η έκπτωση έως 20% στον ΕΝΦΙΑ οδηγεί ολοένα και περισσότερους ιδιοκτήτες ακινήτων στην επιλογή της ασφάλισης για φυσικές καταστροφές. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, από τον Σεπτέμβριο του 2023 έως τον Σεπτέμβριο του 2025, οι κατοικίες που ασφαλίστηκαν για καιρικά φαινόμενα και σεισμό αυξήθηκαν κατά 54,5%, καθώς από 508.908 ανήλθαν σε 786.206, σημειώνοντας αύξηση 277.298 κατοικιών.

Ο συνολικός αριθμός των ασφαλιστηρίων συμβολαίων κατοικίας ανέρχεται σε 1.304.067, με αποτέλεσμα το ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης να αυξηθεί από 14,7% το 2023 σε 19,8% τον Σεπτέμβριο του 2025. Πρακτικά, 2 στις 10 κατοικίες στην Ελλάδα διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη είτε για καιρικά φαινόμενα και σεισμό είτε για πυρκαγιά ή και σεισμό, εξέλιξη που συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με το φορολογικό κίνητρο.

Οι προϋποθέσεις για τη μέγιστη έκπτωση

Για να εξασφαλίσουν έκπτωση έως 20%, οι ιδιοκτήτες ακινήτων απαιτείται να έχουν ασφαλίσει τις κατοικίες τους και για τους τρεις κινδύνους — σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα — για διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών εντός του έτους. Η έκπτωση φτάνει έως και το 20% για κατοικίες με φορολογητέα αξία έως 500.000 ευρώ, όταν η ασφάλιση καλύπτει ολόκληρο το έτος, ενώ για ακίνητα μεγαλύτερης αξίας η μείωση περιορίζεται στο 10%.

Σε περιπτώσεις μικρότερης διάρκειας ασφάλισης, η έκπτωση υπολογίζεται αναλογικά, με την προϋπόθεση ότι το ελάχιστο κεφάλαιο ασφάλισης ανέρχεται σε 900 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.