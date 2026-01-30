Ενοίκια: Ποια προγράμματα θα «τρέξουν» για να ανοίξουν τα κλειστά ακίνητα – Όλες οι νέες πληροφορίες

Τα 46.000 ευρώ θα φτάνει η επιδότηση που μπορεί να λαμβάνει ένα ζευγάρι με δύο παιδιά εφόσον ενταχθεί στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω-Νοικιάζω», το οποίο θα «τρέξει» τον ερχόμενο Μάιο.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Αναλυτικότερα το ποσοστό της επιδότησης αναμένεται να φτάνει ακόμη και το 90% με ανώτατο ποσό τα 36.000 ευρώ και προσαύξηση 5.000 για κάθε παιδί, στοχεύοντας στην ενεργοποίηση 20.000 κλειστών ακινήτων.

Οι επιχορηγήσεις θα δίνονται στους δικαιούχους για εργασίες ανακαίνισης ενώ θα παρέχεται και τριετής φοροαπαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος προκειμένου να διατεθούν σπίτια που σήμερα είναι αναξιοποίητα. Ο συνολικός προϋπολογισμός του νέου στεγαστικού προγράμματος ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τα 500 εκατ. ευρώ. Το μέτρο στοχεύει να κινητοποιήσει χιλιάδες ανενεργές κατοικίες, προσφέροντας ουσιαστική ανάσα τόσο στους ενοικιαστές όσο και στην αγορά.

Το πρόγραμμα

Κεντρική επιδίωξη του προγράμματος είναι η ενεργοποίηση των κλειστών κατοικιών που παραμένουν ανεκμετάλλευτες εδώ και χρόνια, είτε λόγω παλαιότητας είτε λόγω οικονομικής αδυναμίας των ιδιοκτητών να προχωρήσουν σε ανακαίνιση. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, τα ακίνητα θα μπορούν είτε να κατοικηθούν από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες είτε να διατεθούν προς μίσθωση για τουλάχιστον πέντε έτη, ενισχύοντας ουσιαστικά την προσφορά ακινήτων προς ενοικίαση.

Παράλληλα, για τα ανοιχτά και ιδιοκατοικούμενα ακίνητα, το πρόγραμμα επιδιώκει τη συνολική αναβάθμιση του οικιστικού αποθέματος, δίνοντας ζωή σε παλαιές κατοικίες και βελτιώνοντας τις συνθήκες διαβίωσης των νοικοκυριών.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει τον Μάιο. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής πλατφόρμας, με δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν την κατάσταση του ακινήτου και την επιλεξιμότητα του ιδιοκτήτη.

Για πρώτη φορά επιδοτούνται εκτεταμένες γενικές εργασίες ανακαίνισης, όπως υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, αντικατάσταση πλακιδίων, ανακαίνιση μπάνιων, καθώς και εργασίες βαψίματος. Οι ενεργειακές παρεμβάσεις θα εξακολουθούν να περιλαμβάνονται, ωστόσο δεν θα υπερβαίνουν το 20%–30% της συνολικής δαπάνης και θα μπορούν να καλυφθούν, ενδεικτικά, με την εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα ή την αντικατάσταση κουφωμάτων. Η επιδότηση θα υπολογίζεται ανά τετραγωνικό μέτρο, με πλαφόν τα 300 ευρώ/τ.μ., ενώ η συνολική ενίσχυση δεν θα μπορεί να ξεπεράσει τις 36.000 ευρώ ανά ακίνητο.

Το πρόγραμμα θα αφορά κατοικίες επιφάνειας έως 120 τ.μ., με οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 1990. Σε ό,τι αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια, το όριο εξετάζεται να διαμορφωθεί στις 35.000 ευρώ για ζευγάρια, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Πρόγραμμα μετεγκατάστασης

Την ίδια στιγμή επεκτείνεται το πρόγραμμα μετεγκατάστασης που μέχρι σήμερα εφαρμόζεται σε Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, σε Δήμους και Δημοτικές Ενότητες στις Π.Ε. Δράμας, Φλώρινας, Κιλκίς, Σερρών, Πέλλας και Καστοριάς. Στο νέο πρόγραμμα εξισώνεται στο ποσό των 10.000 ευρώ για όλους, ανεξαρτήτως πληθυσμού της περιοχής που θα μετεγκατασταθούν ενώ δίνεται προκαταβολή 50% πριν από τη μετεγκατάσταση, ώστε να καλύπτονται οι πρώτες ανάγκες. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα θα απευθύνεται και σε Έλληνες του εξωτερικού, τελειόφοιτους φοιτητές πανεπιστημίων, τηλεργαζομένους, ενστόλους και συνταξιούχους.

Νέο λίφτινγκ στο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ»

Την ίδια στιγμή σε απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 297/27-01-2026), τροποποιείται το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» που αφορούν κυρίως στις μονοκατοικίες αλλά και τις οριζόντιες ιδιοκτησίες. Αναλυτικότερα, επισημαίνεται πως στο ανώτατο όριο επιφάνειας των 150 τετραγωνικών μέτρων δεν προσμετρώνται οι χώροι που στο συμβόλαιο αγοράς περιγράφονται ως παραρτήματα ή παρακολουθήματα του ακινήτου. Αυτό αφορά ρητά και τους βοηθητικούς χώρους μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται οι αποθήκες, θέσεις στάθμευσης, λεβητοστάσια και λοιποί συναφείς χώροι, ανεξαρτήτως αν συνοδεύονται από ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα. Υπενθυμίζεται πως μέχρι πρότινος δεν ήταν ευκρινές εάν στις περιπτώσεις μονοκατοικιών η ύπαρξη βοηθητικών χώρων συνυπολογίζονταν στο επιτρεπόμενο εμβαδόν.