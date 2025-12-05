ΕΛΣΤΑΤ: Στο 2% η ανάπτυξη το γ’ τρίμηνο – Aναλυτικά τα στοιχεία

Στο 2% ανήλθε ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025, όπως έδειξαν τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Αρχή, με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου κατά το τρίτο τρίμηνο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 0,6%, σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 2025, ενώ σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο 2024 παρουσίασε αύξηση κατά 2,0%.

Με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το τρίτο τρίμηνο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 2,0% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο 2024 .

Οι μεταβολές

Οι μεταβολές των κυριότερων μακροοικονομικών μεγεθών σε όρους όγκου με εποχική διόρθωση έχουν ως εξής:

1. Τριμηνιαίες μεταβολές

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 0,6% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 3,5% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Oι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 0,2% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,1%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 0,4%.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 1,6% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 2,3%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,0%.

2. Ετήσιες μεταβολές

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 2,1% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2024.