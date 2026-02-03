Ελαιόλαδο: Πότε αναμένεται να αλλάξει η τιμή του – Πόσο πωλείται σήμερα ο «ελληνικός χρυσός»

Μετά τον Μάιο, ενδεχομένως τον Ιούνιο θα κριθεί εάν θα υπάρξει κάποια μεταβλητότητα στην τιμή του ελαιολάδου, κάτι που θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες, όπως από το εάν μετά την καρπόδεση υπάρξουν ενδείξεις για μεγάλη παραγωγή, από το ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης κλπ.

Της Κατερίνας Φεσσά

Στο θέμα του ελαιολάδου αναφέρεται εκτενώς ο πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελαιόλαδου Μανώλης Γιαννούλης μιλώντας στο enikonomia.gr. «Σήμερα έχουμε ένα σταθερό περιβάλλον και περιμένουμε στα μέσα της χρονιάς εάν θα έχουμε κάποια μεταβολή στην τιμή του ελαιολάδου» σημειώνει και αναφέρει ενδεικτικά πως εάν μετά την καρπόδεση υπάρξουν ενδείξεις για μια μεγάλη παραγωγή ελαιολάδου τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ολόκληρη την λεκάνη της Μεσογείου γενικότερα, τότε ενδέχεται να μειωθεί η τιμή του.

Μάλιστα παράγοντες της αγοράς αναφέρουν στο enikonomia.gr πως, σε αυτήν την περίπτωση η μείωση μπορεί να είναι της τάξεως των 0,50 ευρώ ή και ακόμη 1 ευρώ, ωστόσο κανείς δεν μπορεί να το προβλέψει με απόλυτη ακρίβεια διότι αυτό είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων, όπως κατανάλωση, προσφορά και ζήτηση κλπ.

Εν συνεχεία, ο κ. Γιαννούλης αναφέρει κάποιες περιπτώσεις για τις οποίες μπορεί να αυξηθεί η τιμή του ελαιολάδου. «Εάν έχει γίνει κάποια μετεωρολογική καταστροφή: μια ξηρασία, μια πολύ μεγάλη ανομβρία, έχει ζέστη την εποχή της ανθοφορίας, τότε θα χαθεί ένα κομμάτι παραγωγής του ελαιολάδου. Αυτό σημαίνει ότι οι προβλέψεις θα μιλούν για μια μικρότερη παραγωγή του ελαιολάδου. Άρα εκεί μπορεί να δούμε τις τιμές του ελαιολάδου να τσιμπάνε προς τα πάνω» σημειώνει.

Την ίδια στιγμή ξεκαθαρίζει πως «δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα επάρκειας ελαιολάδου στην αγορά και δεν θα υπάρξει μέχρι την επόμενη ελαιοκομική περίοδο, δηλαδή μέχρι τον Νοέμβρη του 2026».

Οι τιμές

Μάλιστα σύμφωνα με τον κ. Γιαννούλη:

1) Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και τυποποιημένο ελαιόλαδο

σήμερα η μέση πανελλαδική τιμή παραγωγού βρίσκεται στην περιοχή των 4,50 ευρώ το κιλό.

βρίσκεται στην περιοχή των 4,50 ευρώ το κιλό. σήμερα η μέση πανελλαδική τιμή στο λιανεμπόριο (σούπερ μάρκετ, μπακάλικα κλπ) ξεκινάει από την περιοχή των 7 ευρώ με 8 ευρώ την φιάλη 1 λίτρου

2) Πυρηνέλαιο

Σήμερα η μέση πανελλαδική τιμή στο ράφι είναι γύρω στα 4 ευρώ το κιλό.

Οι παραπάνω τιμές σε σχέση με τον Δεκέμβρη του 2025 δεν έχουν αυξηθεί, σημειώνει μεταξύ άλλων.

Η παραγωγή

Τέλος μιλά για την παραγωγή ελαιολάδου στην Ελλάδα. «Η φετινή παραγωγή ελαιολάδου εκτιμάται πως ανέρχεται σε περίπου 200.000 τόνους στην Ελλάδα. Αυτό αφορά την ελαιοκομική περίοδο 2025-2026 όπου η παραγωγή ήταν μειωμένη σχεδόν κατά 10% σε σχέση με την περσινή ελαιοκομική περίοδο 2024-2025 (δηλαδή 220.000 τόνους)» υπογραμμίζει.