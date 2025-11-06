Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα για τον Δεκέμβριο του 2025: Αλλάζει η ημερομηνία καταβολής του

Νωρίτερα από την καθορισμένη ημερομηνία αναμένεται να πληρώσει ο ΟΠΕΚΑ το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ) για τον μήνα Δεκέμβριο του 2025 στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Της Κατερίνας Φεσσά

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές στο enikonomia.gr « η καταβολή τόσο του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος όσο και των υπολοίπων επιδομάτων για τον μήνα Δεκέμβρη του 2025 εκτιμάται πως θα γίνει από τον ΟΠΕΚΑ πριν από τα Χριστούγεννα λόγω εορτών. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και πέρυσι ».

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως η πληρωμή αυτή αντί να γίνει στις 30 Δεκεμβρίου του 2025 που προβλέπει το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα του ΟΠΕΚΑ θα πραγματοποιηθεί πριν τις 25 Δεκεμβρίου ενδεχομένως μεταξύ 18 με 24 Δεκεμβρίου.

Μάλιστα η καταβολή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος θα αφορά στους πολίτες των οποίων η σχετική αίτηση θα έχει υποβληθεί έως τις 30 Νοεμβρίου και θα έχει εγκριθεί. Υπενθυμίζεται πως το 2024 η καταβολή του Δεκεμβρίου έγινε στις 20 του ίδιου μήνα, ωστόσο μένει να φανεί εάν και φέτος θα δοθούν τα χρήματα τόσο του ΕΕΕ όσο και των υπολοίπων επιδομάτων την ίδια ημερομηνία με την περσινή.

Τα ποσά και η πληρωμή

Επίσης επισημαίνεται πως τα χρήματα του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος θα δοθούν μέσω της προπληρωμένης κάρτας στους δικαιούχους και πως τα ποσά διαμορφώνονται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού. Αναλυτικά το ΕΕΕ: