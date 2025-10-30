ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα βασικά επιτόκιά της

Αμετάβλητα για τρίτη φορά από τον Ιούνιο άφησε σήμερα η ΕΚΤ τα βασικά επιτόκιά της.

Συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αναφέρει σε ανακοίνωση του πως το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνει στο 2%, το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης στο 2,15% και το επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης στο 2,40%.

Η ΕΚΤ φαίνεται πως προέβη σε αυτήν την ενέργεια επειδή ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης κινείται κοντά στον στόχο του 2% και η ανάκαμψη της οικονομίας της συνεχίζεται.

