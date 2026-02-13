ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ: Σήμερα ολοκληρώνεται το μπαράζ πληρωμών – Ποιους αφορά

Σήμερα ολοκληρώνεται το μπαράζ πληρωμών από τη ΔΥΠΑ και τον e-ΕΦΚΑ σε χιλιάδες πολίτες.

Αναλυτικά:

Α.Η ΔΥΠΑ πληρώνει:

για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα 26.000.000 ευρώ σε 43.000 δικαιούχους.

26.000.000 ευρώ σε 43.000 δικαιούχους. για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας 4.000.000 ευρώ σε 6.000 μητέρες

4.000.000 ευρώ σε 6.000 μητέρες 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

1.500.000 ευρώ σε 25.000 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Β. Από τον e-ΕΦΚΑ καταβάλλονται έως σήμερα συνολικά 19.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ