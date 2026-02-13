ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ: Σήμερα ολοκληρώνεται το μπαράζ πληρωμών – Ποιους αφορά

Σήμερα ολοκληρώνεται το μπαράζ πληρωμών από τη ΔΥΠΑ και τον e-ΕΦΚΑ σε χιλιάδες πολίτες.
Αναλυτικά:
Α.Η ΔΥΠΑ πληρώνει:
- για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα 26.000.000 ευρώ σε 43.000 δικαιούχους.
- για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας 4.000.000 ευρώ σε 6.000 μητέρες
- 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 1.500.000 ευρώ σε 25.000 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
Β. Από τον e-ΕΦΚΑ καταβάλλονται έως σήμερα συνολικά 19.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ
Πηγή enikos.gr