ΔΥΠΑ: Έρχεται αύξηση στο «ειδικό» επίδομα στήριξης για εργαζόμενους που έχασαν τη δουλειά τους – Πώς θα διαμορφωθεί και ποιους θα αφορά

Αυξάνεται από την 1η Απριλίου του 2026 το «ειδικό» επίδομα στήριξης από τη ΔΥΠΑ για εργαζόμενους που έχασαν τη δουλειά τους, λόγω της νέας αναπροσαρμογής στον κατώτατο μισθό.

Της Κατερίνας Φεσσά

Πρόκειται για το επίδομα αφερεγγυότητας εργοδότη το οποίο χορηγεί για διάστημα έως 3 μηνών η ΔΥΠΑ σε συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων. Αυτό αφορά μεταξύ άλλων:

Τους εργαζόμενους που απασχολούνταν σε επιχειρήσεις που κηρύχθηκαν σε πτώχευση.

Τους εργαζόμενους που δούλεψαν σε επιχειρήσεις που έκλεισαν οριστικά και λόγω ανεπάρκειας του ενεργητικού δεν δικαιολογείται η έναρξη διαδικασίας της πτωχεύσεως.

Τους εργαζόμενους που απασχολούνταν σε επιχειρήσεις που τέθηκαν σε εκκαθάριση κλπ.

Ουσιαστικά η ενίσχυση αυτή καταβάλλεται σε εργαζόμενους που έχασαν τη δουλειά τους για έναν από τους παραπάνω λόγους και καλύπτει απλήρωτους μισθούς και αποζημιώσεις των προηγούμενων 6 μηνών.

Ο κατώτατος μισθός

Αξίζει να σημειωθεί πως το ποσό του επιδόματος αφερεγγυότητας εργοδότη θα αυξηθεί από την 1η Απριλίου του 2026, ανάλογα με το πώς θα αναπροσαρμοστεί προς τα πάνω ο κατώτατος μισθός.

Για τα δύο επικρατέστερα σενάρια αναφορικά με τη νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό, μίλησε ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Αυτιάς στην εκπομπή του OPEN “Ωρα Ελλάδος” με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά.

Το ένα σενάριο είναι να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός κατά 35 ευρώ το 2026 και κατά 35 ευρώ το 2027. Δηλαδή, όπως προκύπτει από όσα είπε, από τα 880 ευρώ μεικτά θα πάει στα 915 ευρώ μεικτά το επόμενο έτος και το 2027 θα φτάσει στα 950 ευρώ μεικτά.

Το δεύτερο σενάριο είναι να υπάρξει μια αύξηση της τάξεως των 40 ευρώ στον κατώτατο μισθό το 2026 και των 30 ευρώ το 2027. Δηλαδή από τα 880 ευρώ μεικτά να αυξηθεί το επόμενο έτος στα 920 ευρώ μεικτά και το 2027 να διαμορφωθεί στα 950 ευρώ μεικτά.

Το νέο ποσό του επιδόματος αφερεγγυότητας εργοδότη

Υπενθυμίζεται πως σήμερα οι δικαιούχοι της εν λόγω παροχής μπορούν να λάβουν έως τρεις μισθούς, δηλαδή συνολικά 2.640 ευρώ (880 ευρώ κατώτατος μισθός επί 3 μήνες).

Εάν επικρατήσει το πρώτο σενάριο για την νέα αύξηση του κατώτατου μισθού που προαναφέρθηκε, τότε το επίδομα θα ανέβει στο σύνολο στα 2.745 ευρώ (915 ευρώ κατώτατος μισθός επί 3 μήνες).

Εάν όμως ισχύσει το δεύτερο σενάριο για την νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού, τότε το επίδομα θα πάει στα 2.760 ευρώ συνολικά (920 ευρώ κατώτατος μισθός επί 3 μήνες).