ΔΝΤ: Το Ταμείο ανεβάζει τον πήχη για την παγκόσμια ανάπτυξη – Τι λέει για τον πληθωρισμό και την τεχνητή νοημοσύνη

Αναβάθμισε προς τα πάνω το ΔΝΤ τις προβλέψεις του για τον ρυθμό ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας για το 2026. Και αυτό επειδή οι επιχειρήσεις και οι οικονομίες των χωρών προσαρμόζονται στους δασμούς των ΗΠΑ που έχουν χαλαρώσει τους τελευταίους μήνες, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η ροή επενδύσεων προς την τεχνητή νοημοσύνη, τροφοδοτώντας τις προσδοκίες για κέρδη παραγωγικότητας.

Όπως αναφέρει το ΔΝΤ σε έκθεση του, το παγκόσμιο ΑΕΠ αναμένεται να ανέβει στο 3,3% το 2026, δηλαδή θα είναι αυξημένο κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες από την προηγούμενη εκτίμηση του περασμένου Οκτωβρίου. Αυτό ισχύει ακόμη και με ανάπτυξη 3,3% το 2025, η οποία θα ξεπεράσει και την εκτίμηση του Οκτωβρίου κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα.

Για το επόμενο διάστημα το Ταμείο προβλέπει ανάπτυξη 3,2% για το 2027, αμετάβλητη από την προηγούμενη πρόβλεψη. «Διαπιστώνουμε πως η ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας παραμένει αρκετά ανθεκτική», όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ, Πιερ-Ολιβιέ Γκουρίντσας, προσθέτοντας ότι οι προβλέψεις του Ταμείου για την ανάπτυξη του 2025 και του 2026 υπερβαίνουν πλέον τις προβλέψεις που έγιναν τον Οκτώβριο του 2024 και μάλιστα πριν εκλεγεί ο Τραμπ για δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο.

Συνεπώς, κατά μία έννοια, η παγκόσμια οικονομία ξεπερνά τις διαταραχές του 2025 στο εμπόριο και στους δασμούς σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι αναμένονταν δήλωσε ο Γκουρίντσας.

Οι επιχειρήσεις και η τεχνητή νοημοσύνη

Το ΔΝΤ αναφέρει πως οι επιχειρήσεις μπόρεσαν να προσαρμοστούν στους υψηλότερους δασμολογικούς συντελεστές των ΗΠΑ ανακατευθύνοντας τις αλυσίδες εφοδιασμού, ενώ οι εμπορικές συμφωνίες έχουν μειώσει ορισμένους δασμούς και η Κίνα έχει μετατοπίσει τις εξαγωγές σε αγορές εκτός ΗΠΑ.

Εκτίμησε πως η ανάπτυξη της οικονομίας των ΗΠΑ θα είναι στο 2,4% το 2026, αυξημένη κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες από τον Οκτώβριο, εν μέρει λόγω της μεγάλης ώθησης από τις μαζικές επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων δεδομένων, των ισχυρών τσιπ τεχνητής νοημοσύνης και της ενέργειας.

Ο Γκουρίντσας είπε ότι η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) ενέχει κινδύνους για αυξημένο πληθωρισμό αν συνεχιστεί με ιλιγγιώδη ρυθμό και προειδοποίησε ότι αν οι προσδοκίες για αύξηση της παραγωγικότητας και των κερδών από την ΑΙ δεν πραγματοποιηθούν, τότε αυτό θα μπορούσε να φέρει μια διόρθωση στις υψηλές αποτιμήσεις της αγοράς.

Για τις υπόλοιπες μεγάλες οικονομίες χωρών, το ΔΝΤ αναφέρει ότι η ανάπτυξη της Κίνας το 2026 θα φτάσει το 4,5%, μειωμένη από την αναμενόμενη επίδοση 5,0% το 2025, αλλά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερη από τις εκτιμήσεις του Οκτωβρίου. Η αναβάθμιση αντανακλά μια μείωση 10 ποσοστιαίων μονάδων στους αμερικανικούς δασμολογικούς συντελεστές για τα κινεζικά προϊόντα για ένα έτος, καθώς και τη συνεχιζόμενη εκτροπή των εξαγωγών σε άλλες αγορές όπως στη Νοτιοανατολική Ασία και στην Ευρώπη.

Ο Γκουρίντσας δήλωσε ότι η Κίνα ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με ακόμη πιο προστατευτικές εμπορικές πολιτικές, εκτός αν εφαρμόσει ένα πιο ισορροπημένο μοντέλο ανάπτυξης που θα βασίζεται λιγότερο στις εξαγωγές και περισσότερο στην εσωτερική ζήτηση.

Για την Ευρωζώνη

Για την Ευρωζώνη, το ΔΝΤ προέβλεψε πως ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας θα ανέλθει στο 1,3% το 2026, αυξημένη κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα από την εκτίμηση του Οκτωβρίου. Και αυτό λόγω της αύξησης των δημόσιων δαπανών στη Γερμανία και των ισχυρότερων επιδόσεων στην Ισπανία και στην Ιρλανδία.

Το Ταμείο διατήρησε αμετάβλητη την πρόβλεψή του για τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας στην Ευρωζώνη στο 1,4% για το 2027, σημειώνοντας ότι οι προγραμματισμένες αυξήσεις στις δαπάνες για τον τομέα της άμυνας στην Ευρώπη θα γίνουν τα επόμενα χρόνια.

Επιπλέον η Ιαπωνία αναμένεται να σημειώσει μια μικρή βελτίωση στον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας της το 2026 λόγω του πακέτου της νέας κυβέρνησης για τα δημοσιονομικά κίνητρα.

Ενώ η Βραζιλία θεωρείται σημαντική εξαίρεση στην τάση βελτίωσης, καθώς θα μειωθεί κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες ο ρυθμός ανάπτυξής της οικονομίας της σε σχέση με την εκτίμηση του Οκτωβρίου και θα ανέλθει στο 1,6% το 2026.

Αξιωματούχοι του ΔΝΤ απέδωσαν την υποβάθμιση αυτή σε μεγάλο βαθμό στην αυστηρότερη νομισματική πολιτική που απαιτείται για την καταπολέμηση μιας έξαρσης του πληθωρισμού πέρυσι.

Τέλος, το ΔΝΤ εκτιμά ότι σε παγκόσμιο επίπεδο ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να μειώνεται. Συγκεκριμένα αυτός θα πέσει στο 3,8% το 2026 από 4,1% το 2025 και στο 3,4% το 2027. Μάλιστα ο Γκουρίντσας είπε πως αυτό αφήνει περιθώρια για μια νομισματική πολιτική που θα στηρίξει την ανάπτυξη.