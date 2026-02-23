ΔΕΣΦΑ: Πλήρης δέσμευση του Κάθετου Διαδρόμου για τον Μάρτιο – Ισχυρό ενδιαφέρον στη δημοπρασία για το Route 1

Σε μια εξέλιξη-ορόσημο για τον «Κάθετο Διάδρομο» φυσικού αερίου, η σημερινή δημοπρασία ολοκληρώθηκε με την δέσμευση σχεδόν ολόκληρης της διαθέσιμης χωρητικότητας για τον Μάρτιο. Τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ επιβεβαιώνουν την ισχυρή ζήτηση, καθώς από τις συνολικά 25.554.129 kWh που δημοπρατήθηκαν, δεσμεύθηκαν οι 25.000.000 kWh, καλύπτοντας το 98% των προσφερόμενων ποσοτήτων.

Η συγκεκριμένη ποσότητα φυσικού αερίου θα μεταφερθεί μέσω της «Route 1», μιας διαδρομής που ξεκινά από τον τερματικό σταθμό της Ρεβυθούσας και καταλήγει στην Ουκρανία. «Η σημερινή δημοπρασία για το προϊόν δυναμικότητας Route 1 ολοκληρώθηκε με ισχυρό ενδιαφέρον, σε στενή συνεργασία του ΔΕΣΦΑ με τους Διαχειριστές (TSOs) της περιοχής (Bulgartransgaz, Transgaz, VestMoldTransgaz, GTSOU)», αναφέρει ο ΔΕΣΦΑ.

Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για δύο λόγους:

πρώτον, διότι ανατρέπει την εικόνα προηγούμενων δημοπρασιών που είχαν κλείσει χωρίς εμπορικό ενδιαφέρον και,

δεύτερον, επειδή συμπίπτει με την κρίσιμη επίσκεψη του Σταύρου Παπασταύρου στην Ουάσινγκτον. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας πραγματοποιεί σειρά επαφών στις ΗΠΑ με βασική επιδίωξη την εξάλειψη των εμποδίων για την πλήρη ενεργοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου.

Ο ΔΕΣΦΑ τονίζει σχετικά ότι «η επιτυχία των σημερινών δημοπρασιών, ενόψει μιας σειράς κρίσιμων συναντήσεων για το θέμα, που ξεκινούν αύριο στην Ουάσιγκτον, υπογραμμίζουν τη δυναμική του Κάθετου Διαδρόμου να εδραιωθεί ως η νέα ενεργειακή ραχοκοκαλιά της Ευρώπης — μια αξιόπιστη και ανταγωνιστική εναλλακτική διαδρομή για την προμήθεια διαφοροποιημένων ποσοτήτων φυσικού αερίου από το Νότο στον Βορρά. Ταυτόχρονα, αναδεικνύουν τον ρόλο της Ελλάδας ως στρατηγικού ενεργειακού κόμβου για τη Νοτιοανατολική και Κεντρική-Ανατολική Ευρώπη».

Παρά την επιτυχία της πρώτης διαδρομής, οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι δημοπρασίες για τις διαδρομές Route 2 και Route 3 απέβησαν άκαρπες. Συγκεκριμένα, δεν εκδηλώθηκε εμπορικό ενδιαφέρον για διοχέτευση αερίου μέσω του πλωτού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης και του αγωγού ΤΑΡ.