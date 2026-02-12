Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Στις 19 Φεβρουαρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τις ευνοϊκές ρυθμίσεις – Αναλυτικός οδηγός

Ανοίγει σε λίγες ημέρες η πλατφόρμα για τη ρύθμιση δανείων σε ελβετικό φράγκο. Σύμφωνα με κορυφαίο στέλεχος του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που μίλησε στο enikonomia.gr την ερχόμενη Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα. Tο ποσοστό του έμμεσου κουρέματος στην μετατροπή της ισοτιμίας φθάνει μέχρι και το 50% για οικονομικά ευάλωτους, ωστόσο τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτοί είναι ελάχιστοι.

Του Δημήτρη Χριστούλια

Ποιους αφορά

Πρόκειται για ένα θέμα που ταλαιπωρεί ακόμα περίπου 20.000 δανειολήπτες οι οποίοι πήραν δάνεια σε ελβετικό φράγκο, οι δόσεις των οποίων αυξήθηκαν πάρα πολύ, εξαιτίας της αλλαγής της ισοτιμίας ανάμεσα σε σχέση με το ευρώ.

Ρύθμιση η οποία ανάλογα με τα περιουσιακά και τα εισοδηματικά κριτήρια θα προβλέπει μετατροπή του δανείου από το ελβετικό φράγκο σε ευρώ. Σημειώνεται ότι η διάρκεια εξόφλησης του δανείου μπορεί να παραταθεί έως 5 χρόνια με ανώτερο όριο το 80 έτος ηλικίας του δανειολήπτη.

Ωστόσο, όταν επεκτείνεται η διάρκεια του δανείου δεν θα πρέπει να πρέπει να επαυξάνει πάνω από το 50% της διάρκεια που υπήρχε πριν από την επιμήκυνση. Δηλαδή αν έχουν απομείνει 8 χρόνια για την εξόφληση του δανείου μπορεί να πάρει άλλα 4 χρόνια επιμήκυνση και όχι 5 χρόνια Η ουσία είναι ότι οι δανειολήπτες θα έχουν σταθερή δόση για όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου τους. Η διάρκεια για τις αιτήσεις μετατροπής θα είναι σύμφωνα με πληροφορίες 6 μήνες.

Σημειώνεται ότι όσοι έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη είναι εκτός της νέας ρύθμισης. Επίσης, σε περίπτωση καταγγελίας του δανείου λόγω μη εξυπηρετήσεως του μετά την ένταξη στις προβλέψεις της συγκεκριμένης ρύθμισης ο δανειολήπτης οφείλει και το ποσό σε ευρώ που προκύπτει εάν η μετατροπή είχε γίνει στην τρέχουσα ισοτιμία ευρώ ελβετικού φράγκου.

Οι κατηγορίες