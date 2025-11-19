Γκιλφόιλ: Παίκτης πρώτης γραμμής η Ελλάδα – Παπασταύρου: Μιλάμε την ίδια γλώσσα με τις ΗΠΑ

Ο κομβικός ρόλος της Ελλάδας στον χώρο της ενέργειας μετά και τις πρόσφατες συμφωνίες για LNG και υδρογονάνθρακες που υπεγράφησαν, αναδείχθηκε στο 1ο Φόρουμ Γνώσης για την Ενέργεια και τη Βιωσιμότητα, με τίτλο «Αναδιαμόρφωση της Ενεργειακής Μετάβασης».

Στο πλαίσιο του φόρουμ, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην εμπορική συμφωνία για τη ροή αμερικανικού LNG μέσω της Ελλάδας – την πρώτη του είδους για την περιοχή – καθώς και στις πρόσφατες συμφωνίες που ανοίγουν νέο κεφάλαιο για τον ρόλο της χώρας στις ενεργειακές ροές προς Κεντρική Ευρώπη και Ουκρανία.

Η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, χαρακτήρισε «ιστορική στιγμή» την τρέχουσα συγκυρία, αναφερόμενη στην πρωτοβουλία P-TEC και στη συμμετοχή 850 κυβερνητικών και επιχειρηματικών παραγόντων από όλη την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Όπως είπε, η προσέλευση αυτή αποδεικνύει τη δυναμική της συνεργασίας όταν οι σύμμαχοι μοιράζονται κοινό στόχο: άφθονη και αξιόπιστη ενέργεια σε προσιτές τιμές.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μακροπρόθεσμη εμπορική συμφωνία για τη ροή αμερικανικού LNG μέσω της Ελλάδας. «Δεν είναι απλώς ένα ενεργειακό συμβόλαιο, αλλά ένα στρατηγικό επίτευγμα που αλλάζει τα δεδομένα στη ΝΑ Ευρώπη», τόνισε, επισημαίνοντας ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν την ελληνική προσπάθεια για πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο έως το 2027.

Παράλληλα, χαρακτήρισε κρίσιμες τις συμφωνίες ExxonMobil–Energean–HELLENiQ ENERGY για τις έρευνες σε Ιόνιο και Κρήτη, μιλώντας για επενδύσεις που ενισχύουν τον ρόλο της Ελλάδας ως πύλης ενεργειακής διαφοροποίησης στην ευρύτερη περιοχή. Η κυρία Γκιλφόιλ υπογράμμισε ότι η Ουάσιγκτον βλέπει στην Ελλάδα έναν «παίκτη πρώτης γραμμής», με δυνατότητα να εξελιχθεί σε ενεργειακό κόμβο που επηρεάζει όχι μόνο την Ανατολική Μεσόγειο αλλά και την Κεντρική Ευρώπη.

Την ίδια ώρα, χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη «φίλο» και σημείωσε πως ο Πρωθυπουργός περιγράφει εύστοχα τις πρόσφατες ελληνοαμερικανικές πρωτοβουλίες ως «milestones» (σ.σ. σταθμούς/ορόσημα) για το ενεργειακό μέλλον της χώρας.

Παπασταύρου: Οι ενεργειακές συμφωνίες είναι μόνο η αρχή

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, εξήρε τον καταλυτικό ρόλο της Αμερικανίδας πρέσβεως στις πρόσφατες συμφωνίες. «Μας εμπιστεύτηκε πριν καν φτάσει στην Ελλάδα», ανέφερε, τονίζοντας ότι η αμερικανική στήριξη προσέδωσε αυτοπεποίθηση στην Αθήνα και επιτάχυνε τις διαπραγματεύσεις.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι η συνεργασία των τελευταίων δέκα μηνών «ξεκίνησε δυναμικά» και ήδη αποδίδει καρπούς, είτε αφορά LNG είτε επενδύσεις σε υδρογονάνθρακες και την αναβάθμιση του Κάθετου Διαδρόμου. «Είμαστε μόνο στην αρχή, αλλά μια ισχυρή αρχή», είπε, υπογραμμίζοντας ότι Ελλάδα και ΗΠΑ «μιλούν την ίδια γλώσσα» στην πράσινη μετάβαση και την ενεργειακή ασφάλεια.