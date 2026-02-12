Γιάννης Μπρατάκος: «ΕΒΕΑ και Περιφέρεια Αττικής, στρατηγικοί εταίροι για μια Αττική πιο ανταγωνιστική, παραγωγική και ανθρώπινη»

Με την παρουσία του Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά πραγματοποιήθηκε η χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕΑ, όπου συζητήθηκε το πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας των δύο φορέων στην κοινή προσπάθεια για μια Αττική πιο ανταγωνιστική, παραγωγική και ανθρώπινη.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Νίκος Χαρδαλιάς, στην ομιλία του υπογράμμισε: «Η στενή και ουσιαστική συνεργασία μας με τον Πρόεδρο του ΕΒΕΑ, Γιάννη Μπρατάκο, και τη Διοίκηση του Επιμελητηρίου, δεν είναι συγκυριακή. Είναι στρατηγική επιλογή. Από την πρώτη στιγμή της θητείας μας, εγκαινιάσαμε έναν σταθερό δίαυλο διαλόγου με τα Επιμελητήρια της Αττικής, γιατί πιστεύουμε ότι η Περιφέρεια οφείλει να σχεδιάζει μαζί με τον παραγωγικό κόσμο – όχι ερήμην του. Το πρόγραμμα «Attiki On», ύψους 120,2 εκατ. ευρώ, που χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας, με 1.301 αιτήσεις και 949 εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια, αποδεικνύει στην πράξη τι σημαίνει στοχευμένη πολιτική στήριξης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Παράλληλα, μέσα από τις δράσεις συνεργασίας έρευνας και καινοτομίας, που επίσης υλοποιούνται με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, τον σχεδιασμό του νέου κύκλου Συμπράξεων 17 εκατ. ευρώ, αλλά και τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου Ανταγωνιστικότητας & Επιχειρηματικότητας «ATHENS FORWARD» της Περιφέρειάς μας, δημιουργούμε ένα σύγχρονο πλαίσιο επιχειρηματικής ευφυΐας και τεκμηριωμένης πολιτικής. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας μέσω του Κέντρου Καινοτομίας της Περιφέρειας, καθώς και η επανενεργοποίηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας, που θα συμβάλει καθοριστικά στον σχεδιασμό της επόμενης περιόδου.

Με το ΕΒΕΑ προχωρούμε σε κοινές δράσεις εξωστρέφειας, κατάρτισης και διεκδίκησης κάθε πρόσθετου -εθνικού και ευρωπαϊκού- πόρου που μπορούμε να εξασφαλίσουμε. Για εμάς, η ανάπτυξη της Αττικής περνά μέσα από μια ισχυρή, ανταγωνιστική και καινοτόμο επιχειρηματική κοινότητα. Και αυτήν την πορεία τη διαμορφώνουμε μαζί».

Καλωσορίζοντας τον Περιφερειάρχη Αττικής, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, τόνισε ότι η παρουσία του κ. Χαρδαλιά είναι κάθε άλλο παρά τυπική, δεδομένου ότι η Αττική παράγει σχεδόν το μισό ΑΕΠ της χώρας και φιλοξενεί τη μεγάλη πλειονότητα των επιχειρήσεων, των εργαζομένων, των καινοτόμων ιδεών και των επενδυτικών ευκαιριών. «Αν η Αττική προχωρά, η Ελλάδα προχωρά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αναλύοντας τους τέσσερις πυλώνες της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων, ανέφερε ότι πρώτος πυλώνας είναι η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης, της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας της Αττικής.

Ο κ. Μπρατάκος πρότεινε τον συντονισμό δυνάμεων για την ταχεία διοχέτευση των πόρων του ΕΣΠΑ στην πραγματική οικονομία, ενώ ειδική μνεία έκανε στην πρόταση του ΕΒΕΑ για το ενιαίο ψηφιακό Παρατηρητήριο Δημοτικών Τελών και Χρεώσεων, «ένα εργαλείο διαφάνειας και συγκρισιμότητας». Στον τομέα της καινοτομίας, τον δεύτερο πυλώνα συνεργασίας, ο κ. Μπρατάκος πρότεινε την αξιοποίηση της δεκαετούς εμπειρίας της Θερμοκοιτίδας του ΕΒΕΑ με τη σταθερή στήριξη από την Περιφέρεια Αττικής, για τη δημιουργία ενός «καναλιού» σύνδεσης των startups με την επιχειρηματική βάση και τις δημόσιες ανάγκες της Αττικής. Μέσα από συγκεκριμένες πιλοτικές εφαρμογές, η καινοτομία μπορεί να μετατραπεί σε εφαρμόσιμα προϊόντα και υπηρεσίες, προσφέροντας στην Αττική ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Ο τρίτος πυλώνας αφορά την πράσινη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία, όπου το ΕΒΕΑ προτείνει τη στοχευμένη συνεργασία των δύο φορέων για την τεχνική υποστήριξη των επιχειρήσεων στην ταχεία ωρίμανση επενδυτικών σχεδίων και αξιοποίηση προγραμμάτων για ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, βιομηχανικών εγκαταστάσεων και εμπορικών χώρων. Παράλληλα, στον τομέα της κυκλικής οικονομίας ο κ. Μπρατάκος πρότεινε την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών για τη διαχείριση αποβλήτων, επαναχρησιμοποίηση πόρων και συνέργειες μεταξύ επιχειρήσεων. Σχετικά με τον τέταρτο πυλώνα, του τουρισμού και της εξωστρέφειας, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ πρότεινε τη σύμπραξη για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου μέσω του συνεδριακού και επαγγελματικού τουρισμού και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων με εξειδικευμένες αποστολές, οργανωμένη παρουσία σε διεθνείς εκθέσεις και B2B συνεργασίες.

Κλείνοντας, ο κ. Μπρατάκος διαβεβαίωσε ότι το ΕΒΕΑ θα στηρίξει το κοινό όραμα με τεκμηριωμένες προτάσεις και την επιχειρησιακή του εμπειρία, επενδύοντας σε μια συνεργασία με σαφή χρονοδιαγράμματα και μετρήσιμα αποτελέσματα. «Σας καλωσορίζουμε λοιπόν σήμερα, ως στρατηγικό εταίρο στην κοινή προσπάθεια για μια Αττική πιο ανταγωνιστική, παραγωγική και ανθρώπινη», υπογράμμισε.