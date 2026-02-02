Βρεφικό γάλα και πάνες: Δυσβάσταχτο το κόστος για τους νέους γονείς – Ανέρχεται σε εκατοντάδες ευρώ το μήνα

Δύσκολη έχει γίνει η καθημερινότητα για τους νέους γονείς στην Ελλάδα, καθώς το κόστος ανατροφής ενός βρέφους έχει εκτοξευθεί σε επίπεδα που αγγίζουν τα όρια του δυσβάσταχτου. Τα έξοδα για βρεφικό γάλα και πάνες ξεπερνούν κάθε λογική, με τους μισθούς να μη μπορούν να καλύψουν ούτε τα βασικά, όπως αποκάλυψε ρεπορτάζ της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Παρά το γεγονός ότι η χώρα μας αντιμετωπίζει οξύ δημογραφικό πρόβλημα, οι τιμές στα βρεφικά είδη είναι υψηλότερες από πολλές χώρες της Ευρώπης. Οι νέοι γονείς, που προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα με έναν μισθό, χαρακτηρίζονται πλέον «ήρωες της καθημερινότητας», καθώς η στήριξη της Πολιτείας αποδεικνύεται ελάχιστη μπροστά στις πραγματικές ανάγκες.

Μία μητέρα περιγράφει στον ΑΝΤ1 την κατάσταση που βιώνουν: «Ζούμε με το ότι δουλεύει ο μπαμπάς. Η μαμά είναι σπίτι με το παιδί. Έξοδα του σπιτιού, ρεύματα, όλα. Όλα τρέχουν. Η σκόνη του βρεφικού γάλατος είναι στα 18 ευρώ και ανεβαίνουμε. Τα 18 είναι μόνο σε προσφορά».

Η σύγκριση με το εξωτερικό αποκαλύπτει το μέγεθος του προβλήματος. Στην Ελλάδα, οι γονείς πληρώνουν 18 έως 26 ευρώ για ένα κουτί βρεφικού γάλατος, όταν στην Ισπανία κοστίζει 14 έως 22 ευρώ και στο Ντουμπάι έως 20 ευρώ. Παρόμοια εικόνα και στις πάνες: στη χώρα μας κοστίζουν 24 έως 30 ευρώ, στην Ισπανία 28 έως 32, ενώ στο Ντουμπάι μόλις 18 έως 21 ευρώ.

Η μητέρα, Μαρία Μαΐλη από τη Ρόδο μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» τόνισε πως το συνολικό κόστος για να αποκτήσει κάποιος τα απαραίτητα για ένα μωρό είναι δυσθεώρητο: «Το κόστος ήταν 2.500 ευρώ, μπορεί και παραπάνω, για να πάρεις καινούργια πράγματα. Πήρα 1.500 από το ΕΦΚΑ και 3.000 για το τρίτο παιδί ως επίδομα, αλλά το παίρνεις μετά από πέντε μήνες. Δεν φτάνουν. Μας δίνουν ψίχουλα και λέμε δόξα τω Θεώ που μας δίνουν κι αυτά».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εκπομπής, μόνο για τα βασικά – γάλα, πάνες, παιδίατρο, μπιμπερό, πιπίλες και κρέμες – ένα ζευγάρι χρειάζεται περίπου 300 ευρώ τον μήνα, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο 40% ενός κατώτατου μισθού. Αν προστεθούν ενοίκιο, λογαριασμοί, θέρμανση, τρόφιμα και καύσιμα, τότε το συνολικό μηνιαίο κόστος φτάνει έως και τα 1.750 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, ο καθαρός μισθός στην Ελλάδα παραμένει γύρω στα 750 ευρώ, γεγονός που δείχνει ξεκάθαρα τη δυσαναλογία ανάμεσα στο εισόδημα και τις ανάγκες μιας νέας οικογένειας. Το αποτέλεσμα είναι οι γονείς να ζουν με συνεχή οικονομική πίεση, προσπαθώντας να ταΐσουν, να ντύσουν και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους σε μια χώρα που κάνει τη γονεϊκότητα πολυτέλεια.