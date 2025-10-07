Βγήκατε στη σύνταξη μετά τον Μάιο του 2016; – Δείτε πώς θα λάβετε αναδρομικά έως και 15.000 ευρώ

Αναλυτικά παραδείγματα με τα ποσά που δικαιούνται ανάλογα με το ταμείο τους. Τι αναμένεται να λάβουν όσοι έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη και τι προβλέπεται για 100.000 περιπτώσεις που βγήκαν στη σύνταξη μετά τον Μάιο του 2016. Πόση αύξηση θα δουν στις μηνιαίες αποδοχές τους μετά τον επανυπολογισμό της σύνταξής τους.

Της ΑΡΓΥΡΩΣ Κ. ΜΑΥΡΟΥΛΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Περισσότεροι από 500.000 συνταξιούχοι βρίσκονται σε αναμονή για τη λήψη «πακέτου» αναδρομικών, το οποίο εδώ και χρόνια παραμένει σε εκκρεμότητα εξαιτίας περικοπών ή λάθους υπολογισμού των επικουρικών τους συντάξεων.

Πρόκειται για δύο διαφορετικές διεκδικήσεις: η πρώτη αφορά τις επικουρικές συντάξεις που εκδόθηκαν μετά το 2016 χωρίς την προβλεπόμενη προσαύξηση για τις αυξημένες εισφορές για 100.000 συνταξιούχους και η δεύτερη τις επικουρικές συντάξεις των παλαιών συνταξιούχων που υπέστησαν τις μνημονιακές περικοπές το 11μηνο Ιουνίου 2015-Μαΐου 2016 και ανέρχονται περίπου στους 400.000.

Τα αναδρομικά ποσά σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να ξεπεράσουν και τα 15.000 ευρώ, ενώ η μηνιαία επικουρική θα έπρεπε να είναι αυξημένη κατά 200 ή και 300 ευρώ, καθώς τα ακριβή ποσά εξαρτώνται από το ταμείο, τα έτη ασφάλισης και τις ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί.

1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. Η εκκρεμότητα μετά το 2016 για περισσότερους από 100.000 συνταξιούχους. Ενα μεγάλο «αγκάθι» αφορά τις επικουρικές συντάξεις που εκδόθηκαν μετά τον Μάιο του 2016 για ασφαλισμένους που κατέβαλαν αυξημένες εισφορές – πάνω από το 6%. Με βάση τον νόμο 4387/2016, γνωστό ως «νόμο Κατρούγκαλου», θεσπίστηκε ότι για κάθε 1% επιπλέον εισφοράς, ο ασφαλισμένος δικαιούται προσαύξηση στη σύνταξη που υπολογίζεται με συντελεστή 0,075% για κάθε έτος ασφάλισης. Η διάταξη αυτή διατηρήθηκε και στον μεταγενέστερο νόμο 4670/2020 («νόμο Βρούτση»). Ωστόσο, στην πράξη η πρόβλεψη αυτή δεν εφαρμόστηκε σε χιλιάδες περιπτώσεις. Το ΕΤΕ – ΑΕΠ, από το οποίο εκδόθηκαν οι επίμαχες επικουρικές, δεν συνυπολόγισε την προσαύξηση, με αποτέλεσμα οι συντάξεις να είναι χαμηλότερες, χωρίς τα αντίστοιχα αναδρομικά. Μόλις το 2022-2023 ξεκίνησε να γίνεται σταδιακά εφαρμογή του μέτρου, αφήνοντας εκτός ένα μεγάλο μέρος συνταξιούχων που αποχώρησαν την περίοδο 2017-2022. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι δικαιούχοι φτάνουν τους 100.000, κυρίως από ταμεία τραπεζών, ΔΕΚΟ, αλλά και κλάδους όπως οι χημικοί, οι εμποροϋπάλληλοι και οι εργαζόμενοι σε βαρέα επαγγέλματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η διαφορά φτάνει και τα 16.800 ευρώ, ενώ η μηνιαία επικουρική μετά τον επανυπολογισμό μπορεί να είναι αυξημένη κατά 150 έως 300 ευρώ.

Παραδείγματα

Η εικόνα γίνεται πιο καθαρή μέσα από ενδεικτικές περιπτώσεις:

Συνταξιούχος από τραπεζικό ταμείο με εισφορές 12% και 25 χρόνια ασφάλισης, που αποχώρησε το 2018, λαμβάνει σήμερα επικουρική 148 ευρώ. Με την προσαύξηση θα έπρεπε να εισπράττει 323 ευρώ -δηλαδή σχεδόν 175 ευρώ παραπάνω- και δικαιούται αναδρομικά περίπου 16.800 ευρώ.

Ασφαλισμένος με εισφορές 10% και 35 χρόνια υπηρεσίας, που συνταξιοδοτήθηκε το 2022, λαμβάνει επικουρική 370 ευρώ. Χωρίς την εφαρμογή της προσαύξησης χάνει 200 ευρώ τον μήνα, ενώ τα αναδρομικά του φτάνουν τα 9.600 ευρώ. Με τον επανυπολογισμό, η σύνταξή του θα ανέλθει σε 570 ευρώ. Πρόκειται για ασφαλισμένους που είχαν καταβάλει υψηλές εισφορές στα ειδικά επικουρικά ταμεία τραπεζών, ΔΕΗ, ΕΡΤ, εμποροϋπαλλήλων και άλλων φορέων, χωρίς μέχρι σή μερα αυτό να αντικατοπτρίζεται στις παροχές τους.

Η διαδικασία

Όσοι συνταξιούχοι διαπιστώσουν ότι δεν έχει υπολογιστεί η σχετική προσαύξηση στην επικουρική τους, μπορούν να ακολουθήσουν συγκεκριμένα βήματα:

Να ελέγξουν αν το ταμείο τους προέβλεπε εισφορές άνω του 6%.

Να βεβαιώσουν ότι οι εισφορές καταβλήθηκαν έως και το 2014.

Να εξετάσουν την απόφαση απονομής σύνταξης για να διαπιστώσουν αν έχει συνυπολογιστεί η προσαύξηση.

Αν όχι, έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν αίτηση επανυπολογισμού στον e-ΕΦΚΑ. Εφόσον γίνει δεκτή, η αύξηση εφαρμόζεται άμεσα στη μηνιαία επικουρική, ενώ τα αναδρομικά καταβάλλονται σε μία ή περισσότερες δόσεις. Για παράδειγμα, μια επικουρική που ορίστηκε στα 400 ευρώ και καταβλήθηκε με καθυστέρηση 12 μηνών θα έπρεπε να συνοδεύεται από αναδρομικά 4.800 ευρώ. Αν αυτό δεν συνέβη, ο συνταξιούχος έχει δικαίωμα να ζητήσει τη διαφορά.

Προσφυγές στα δικαστήρια

Πολλοί συνταξιούχοι, κυρίως τραπεζοϋπάλληλοι, έχουν ήδη προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Καταγγέλλουν ότι, παρά τις καταβληθείσες αυξημένες εισφορές, το ΕΤΕΑΕΠ απορρίπτει τα αιτήματά τους με την αιτιολογία ότι δεν δικαιούνται προσαύξηση.

Όμως το άρθρο 96 του ν. 4387/2016 ορίζει ρητά ότι η προσαύξηση που προβλέπεται για τις κύριες συντάξεις εφαρμόζεται κατ’ αναλογία και στις επικουρικές. Ετσι, οι δικαστικές αποφάσεις που αναμένονται το επόμενο διάστημα θεωρούνται καθοριστικές για χιλιάδες συνταξιούχους, οι οποίοι αναμένουν να αποκατασταθεί μια εκκρεμότητα ετών και να λάβουν τόσο την αύξηση στην επικουρική τους σύνταξη όσο και τα αναδρομικά που δικαιούνται.

2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. Οι παλαιοί συνταξιούχοι και οι μειώσεις την περίοδο των μνημονίων. Παράλληλα, ένα δεύτερο μέτωπο αφορά περίπου 400.000 παλαιούς συνταξιούχους, όσους είχαν συνταξιοδοτηθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2015, και αφορά τις περικοπές στις επικουρικές τους συντάξεις για το διάστημα των 11 μηνών μεταξύ Ιουνίου 2015 και Μαΐου 2016. Ο ΕΦΚΑ θα πρέπει να προχωρήσει στις πληρωμές αναδρομικών για τις αντισυνταγματικές περικοπές 11 μηνών στις επικουρικές συντάξεις μετά την έκδοση μαζικών δικαστικών αποφάσεων.

Τα αναδρομικά ανέρχονται έως και στα 4.000 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι το 11μηνο των αναδρομικών πληρώθηκε στις κύριες συντάξεις με νόμο το 2020, αλλά έμειναν εκτός οι επικουρικές και τα δώρα. Αναδρομικά δικαιούνται μόνο όσοι είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη έως τον Ιούλιο του 2020 και δικαιώθηκαν στα πρωτοδικεία, αφού ο ΕΦΚΑ δεν ασκεί εφέσεις. Εκτός διεκδικήσεων έμειναν οριστικά συνταξιούχοι που δεν κατέθεσαν προσφυγές. Σύμφωνα με εργατολόγους που χειρίζονται αυτές τις υποθέσεις, ένα 5%, δηλαδή περίπου 10.000-20.000 δικαιούχοι, έχει εισπράξει ποσά τα οποία κυμαίνονται από 2.500 έως 3.000 ευρώ συν τους τόκους 6%.

Κάποιοι μάλιστα έλαβαν τα ποσά με δύο χρόνια καθυστέρηση. Όσες αγωγές έχουν εκδικαστεί μέχρι σήμερα καταλήγουν υπέρ των συνταξιούχων, καθώς το θέμα των διεκδικούμενων ποσών έχει κλείσει οριστικά και αμετάκλητα μετά και την απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (ΑΕΔ) που έκρινε ότι οι συνταξιούχοι δικαιούνται να πάρουν αναδρομικά τις περικοπές που τους επιβλήθηκαν στο 11μηνο Ιουνίου 2015-Μαΐου 2016 σε κύριες συντάξεις, επικουρικές και δώρα.

Οι συνταξιούχοι που δεν κατέθεσαν προσφυγές έως τον Ιούλιο του 2020 δεν μπορούν να διεκδικήσουν στα δικαστήρια τις αντισυνταγματικές περικοπές των συντάξεών τους, καθώς οι αξιώσεις τους έχουν παραγραφεί. Η απαγόρευση διεκδικήσεων νομοθετήθηκε από την κυβέρνηση με τον νόμο 4734/2020.

Ανά φορέα

Τα ποσά που επιστρέφονται στους παλαιούς συνταξιούχους διαφέρουν ανάλογα με το ταμείο. Ενδεικτικά:

Συνταξιούχος ΙΚΑ με αρχική επικουρική σύνταξη στα 610 ευρώ, ο οποίος μετά τις μειώσεις των μνημονίων λαμβάνει σήμερα 278 ευρώ προ φόρου, δικαιούται αναδρομικά 1.966 ευρώ.

Συνταξιούχος ΙΚΑ, με αρχική επικουρική σύνταξη στα 190 ευρώ, ο οποίος μετά τις μειώσεις λαμβάνει σήμερα 150 ευρώ προ φόρου, δικαιούται αναδρομικά 437 ευρώ.

Συνταξιούχος από ταμείο ΔΕΚΟ, με αρχική επικουρική σύνταξη στα 915 ευρώ, ο οποίος μετά τις μειώσεις λαμβάνει σήμερα 499 ευρώ προ φόρου, δικαιούται αναδρομικά 4.024 ευρώ.

Συνταξιούχος του Δημοσίου, με αρχική επικουρική σύνταξη στα 467 ευρώ, ο οποίος μετά τις μειώσεις λαμβάνει σήμερα 285 ευρώ προ φόρου, δικαιούται αναδρομικά 2.004 ευρώ.

Συνταξιούχος του ΝΑΤ, με αρχική επικουρική σύνταξη στα 587 ευρώ, ο οποίος μετά τις μειώσεις λαμβάνει σήμερα 381 ευρώ προ φόρου, δικαιούται αναδρομικά 1.679 ευρώ.

Συνταξιούχος από άλλο επικουρικό ταμείο (Εμποροϋπαλλήλων, Ηλεκτροτεχνιτών, Αρτοποιών, Δικηγόρων, ΕΡΤ κ.ά.), με αρχική επικουρική σύνταξη στα 449 ευρώ και τελική 274 ευρώ προ φόρου, δικαιούται αναδρομικά 1.927 ευρώ.

Δικαιούχοι των αναδρομικών είναι οι συνταξιούχοι από 33 επικουρικά ταμεία που έχουν ενταχθεί στον ΕΦΚΑ- ΕΤΕΑΕΠ. Τα ποσά ξεκινούν από 410 ευρώ και φτάνουν τα 4.000 ευρώ. Τα ταμεία είναι τα εξής:

ΕΛΕΜ (ΑΤΕ), ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ, ΝΑΤ-ΚΕΑΝ, ΤΑΔΚΥ, ΤΑΠΤΠ, ΤΑΣ, ΤΕΑΑ, ΤΕΑΔ, ΤΕΑΔΥ, ΤΕΑΕΙΓΕ, ΤΕΑΕΧ, ΤΕΑΙΣΥΤ, ΤΕΑΠ ΔΕΗ, ΤΕΑΠ ΟΤΕ, ΤΕΑΠΕΛΤΑ, ΤΕΑΠΕΤΒΑ, ΤΕΑΠΕΤΕ, ΤΕΑΠΙΕΝ, ΤΕΑΠΟΖΟ,ΤΕΑΠΟΚΑ, ΤΕΑΠΠΕΡΤ, ΤΕΑΠΥΚ, ΤΕΑΤΤΑΘ, ΤΕΑΥΑΠ, ΤΕΑΥΕΚ, ΤΕΑΥΝΤΠ, ΤΕΑΥΠΣ, ΤΕΑΧ, ΤΣΕΑΠΣΓΟ, ΤΣΜΕΔΕ, ΕΤΕΑ-ΕΤΕΑΜ-ΟΠΣ, ΤΑΥΕΒΖ, ΛΕΠΕΤΕ.