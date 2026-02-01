Αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές 2026: Πότε θα αναρτηθούν τα νέα ειδοποιητήρια των ελεύθερων επαγγελματιών και τι πρέπει να γνωρίζετε

Εντός του Φεβρουαρίου, ενδεχομένως στις αρχές του τρίτου 10 ημέρου, θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ενιαία ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών (κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών) μηνός Ιανουαρίου για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοτελώς απασχολούμενους και τους αγρότες.

Της Κατερίνας Φεσσά

Μάλιστα η 28η Φεβρουαρίου του 2026 αναμένεται να είναι η καταληκτική ημερομηνία για την πληρωμή των ειδοποιητηρίων με ποσά που θα είναι αυξημένα κατά 2,5% για τους μη μισθωτούς εργαζόμενους.

Επίσης επισημαίνεται πως η αύξηση που έγινε στα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους κυμαίνεται από 6,12 ευρώ έως και 16,48 ευρώ. Το ποσό αυτό διαμορφώνεται ανάλογα με την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επέλεξε να ενταχθεί μέχρι, χθες 31 Ιανουαρίου του 2026 για το τρέχον έτος ο υπόχρεος.

Ωστόσο πιο μικρή αύξηση, δηλαδή από 3,64 ευρώ μέχρι 9,87 ευρώ θα δουν οι αγρότες στα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών που θα κληθούν να πληρώσουν. Διευκρινίζεται όμως πως οι μη μισθωτοί δεν θα μπορούν να αλλάξουν το επόμενο διάστημα ασφαλιστική κατηγορία για το έτος 2026 και θα πρέπει να γνωρίζουν πως όσοι δεν προέβησαν μέχρι χθες σε καμία σχετική ενέργεια θα παραμείνουν στην κατηγορία στην οποία ήταν το 2025. Αξίζει να σημειωθεί πως στις 28 Φεβρουαρίου προβλέπεται να πραγματοποιηθεί και η καταβολή της εισφοράς μέσω άμεσης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού (πάγια εντολή).

Oι τρόποι πληρωμής

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, οι παραπάνω θα μπορούν να εξοφλήσουν τα νέα ειδοποιητήρια ασφαλιστικών εισφορών με έναν από τους παρακάτω τρόπους. Αναλυτικά:

είτε μέσω e-banking/ mobile banking/ATM

είτε με επίσκεψη σε υποκατάστημα της τράπεζας.

είτε μέσω ΕΛΤΑ

είτε μέσω IRIS

Τα νέα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών

Τα νέα μηνιαία ποσά των ασφαλιστικών εισφορών (κύρια σύνταξη+ υγειονομική περίθαλψη) που θα κληθούν να πληρώσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι προς τον e-ΕΦΚΑ για το 2026 θα είναι αυξημένα κατά 2,5% σε σχέση με το 2025. Το ίδιο ποσοστό αύξησης ισχύει και για τους αγρότες. Αναλυτικά:

Α. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι

1η ασφαλιστική κατηγορία : Στα 250,77 ευρώ ανεβαίνουν οι ασφαλιστικές εισφορές από 244, 65 ευρώ που ήταν το 2025. Η επιβάρυνση για τον υπόχρεο είναι 6,12 ευρώ.

: από 244, 65 ευρώ που ήταν το 2025. Η επιβάρυνση για τον υπόχρεο είναι 6,12 ευρώ. 2η ασφαλιστική κατηγορία : Στα 300,93 ευρώ αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές από 293,59 ευρώ που ήταν την προηγούμενη χρονιά. Το ποσό αυτό είναι αυξημένο κατά 7,34 ευρώ για τον υπόχρεο.

: από 293,59 ευρώ που ήταν την προηγούμενη χρονιά. Το ποσό αυτό είναι αυξημένο κατά 7,34 ευρώ για τον υπόχρεο. 3η ασφαλιστική κατηγορία : Στα 360,63 ευρώ ανεβαίνουν οι ασφαλιστικές εισφορές από 351,84 ευρώ που ήταν το 2025.Η επιβάρυνση για τον υπόχρεο είναι 8,79 ευρώ.

: από 351,84 ευρώ που ήταν το 2025.Η επιβάρυνση για τον υπόχρεο είναι 8,79 ευρώ. 4η ασφαλιστική κατηγορία : Στα 433,47 ευρώ αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές από 422,90 ευρώ που ήταν το προηγούμενο έτος. Το ποσό είναι αυξημένο κατά 10,57 ευρώ για τον υπόχρεο.

: οι ασφαλιστικές εισφορές από 422,90 ευρώ που ήταν το προηγούμενο έτος. Το ποσό είναι αυξημένο κατά 10,57 ευρώ για τον υπόχρεο. 5η ασφαλιστική κατηγορία : Στα 519,45 ευρώ ανεβαίνουν οι ασφαλιστικές εισφορές από 506,78 ευρώ που ήταν το 2025.Η επιβάρυνση για τον υπόχρεο είναι 12,67 ευρώ.

: από 506,78 ευρώ που ήταν το 2025.Η επιβάρυνση για τον υπόχρεο είναι 12,67 ευρώ. 6η ασφαλιστική κατηγορία: Στα 675,87 ευρώ αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές από 659,39 ευρώ που ήταν την προηγούμενη χρονιά. Το ποσό είναι αυξημένο κατά 16,48 ευρώ για τον υπόχρεο.

από 659,39 ευρώ που ήταν την προηγούμενη χρονιά. Το ποσό είναι αυξημένο κατά 16,48 ευρώ για τον υπόχρεο. Ειδική ασφαλιστική κατηγορία (νέοι ασφαλισμένοι): Στα 150,46 ευρώ ανεβαίνουν οι ασφαλιστικές εισφορές από 146,79 ευρώ που ήταν το 2025.Η επιβάρυνση για τον υπόχρεο είναι 3,67 ευρώ.

Για την επικουρική ασφάλιση

Οι ασφαλισμένοι που είχαν τη δυνατότητα να υπαχθούν στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης μπορούσαν να επιλέξουν μια από τις παρακάτω ασφαλιστικές κατηγορίες:

1η: Το νέο ποσό της εισφοράς είναι στα 46,57 ευρώ

2η: Το νέο ποσό της εισφοράς διαμορφώνεται στα 56,13 ευρώ.

3η: Το νέο ποσό της εισφοράς ανέρχεται στα 66,88 ευρώ

Για τις εισφορές εφάπαξ παροχών

Οι ασφαλισμένοι που είχαν τη δυνατότητα να υπαχθούν στον κλάδο εφάπαξ παροχών μπορούσαν να διαλέξουν μια από τις παρακάτω ασφαλιστικές κατηγορίες:

1η: Το νέο ποσό της εισφοράς είναι στα 31,05 ευρώ

2η: Το νέο ποσό της εισφοράς διαμορφώνεται στα 37,02 ευρώ.

3η: Το νέο ποσό της εισφοράς ανέρχεται στα 44,18 ευρώ

Β. Οι αγρότες – ασφαλισμένοι του πρώην ΟΓΑ