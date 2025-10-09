«Από την Ανοχή στην Αλλαγή» – Κοινή δέσμευση ΕΒΕΑ και Επιθεώρησης Εργασίας για μηδενική ανοχή στη βία και την παρενόχληση στην εργασία

Με μεγάλη επιτυχία και ευρεία συμμετοχή από τον επιχειρηματικό και τον νομικό κόσμο, πραγματοποιήθηκε, την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025, η εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας, με θέμα: «Από την Ανοχή στην Αλλαγή: Χτίζοντας Κουλτούρα Μηδενικής Ανοχής στη Βία και την Παρενόχληση στο χώρο εργασίας», παρουσία της Υφυπουργού Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, κ. Έλενας Ράπτη.

Κατά τον χαιρετισμό της η Υφυπουργός, κ. Έλενα Ράπτη, αναφέρθηκε στην πολιτική βούληση για στήριξη των θυμάτων και εφαρμογή του νόμου και επικεντρώθηκε στην ισχυρή νομική θωράκιση που προσφέρει ο ν.4808/2021. Όπως ανέφερε, «Το 2021, η χώρα μας έκανε ένα αποφασιστικό βήμα: υπήρξε από τις πρώτες που κύρωσε την Σύμβαση 190 της ΔΟΕ και με τις καινοτόμες διατάξεις του ν.4808 δημιουργήσαμε ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο πλαίσιο πρόληψης και αντιμετώπισης τέτοιων συμπεριφορών. Για πρώτη φορά θεσπίστηκε ρητή απαγόρευση του mobbing και εντάχθηκε η βία και η παρενόχληση στους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, που πρέπει να λαμβάνει υπόψη ο εργοδότης κατά την οργάνωση της εργασίας. Πέντε χρόνια μετά, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι πρόκειται για μια ουσιαστική και βαθιά ανθρώπινη μεταρρύθμιση. Δώσαμε φωνή σε ανθρώπους που σιωπούσαν για χρόνια. Καταφέραμε να αυξήσουμε την ορατότητα του φαινομένου, όπως δείχνουν τα δεδομένα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, αλλά και η μεγάλη απήχηση του “Προγράμματος ευαισθητοποίησης εργαζομένων σε θέματα καταπολέμησης των διακρίσεων στο χώρο εργασίας”, που υλοποιήσαμε στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με την πολύτιμη στήριξη του ΕΒΕΑ και άλλων Επιμελητηρίων. Οι επιχειρήσεις από την πλευρά τους συνειδητοποιούν ότι το υγιές εργασιακό περιβάλλον δεν είναι πολυτέλεια, αλλά προϋπόθεση ανταγωνιστικότητας, βιωσιμότητας και εξέλιξης», είπε η κα Ράπτη.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, τόνισε την αναγκαιότητα για ρήξη με το παρελθόν της σιωπής, αναφέροντας ότι «Η βία και η παρενόχληση είναι φαινόμενα υπαρκτά, που πληγώνουν ανθρώπους – σωματικά, ψυχικά και ηθικά – και υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων. Για χρόνια, καλύπτονταν από την κουλτούρα της σιωπής και της ανοχής. Σήμερα, έχουμε την υποχρέωση – αλλά και την ευκαιρία – να κάνουμε ένα βήμα μπροστά». Ο κ. Μπρατάκος επισήμανε ότι, πέρα από τον νόμο 4808/2021, «ζητούμενο είναι να υιοθετήσουμε όλοι το πνεύμα του». Υπογράμμισε τη δέσμευση του ΕΒΕΑ να στηρίξει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην υιοθέτηση πολιτικών πρόληψης, λέγοντας ότι «η αλλαγή νοοτροπίας είναι μακρά διαδικασία, αλλά είναι ο μόνος δρόμος για να εξασφαλίσουμε εργασιακούς χώρους που σέβονται την αξιοπρέπεια. Η καταπολέμηση της βίας είναι υπόθεση αρχής και προϋπόθεση για ένα υγιές πρότυπο επιχειρείν, βασισμένο στην ηθική και υπεύθυνη διακυβέρνηση».

Στο ίδιο πνεύμα, ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, κ. Γεώργιος Τζιλιβάκης ανέφερε: «Στο ξεκίνημα της δικής μου εργασιακής πορείας ήταν σχεδόν συνηθισμένο ένας νέος υπάλληλος να υφίσταται κακομεταχείριση, αυτό που σήμερα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως bullying. Προσβλητικές συμπεριφορές στον χώρο εργασίας περνούσαν απαρατήρητες από τους περισσότερους. Σήμερα, η κατάσταση έχει αλλάξει. Ευτυχώς, στο κομμάτι αυτό ζούμε σε έναν διαφορετικό κόσμο. Η ενσωμάτωση στη νομοθεσία σχετικών διατάξεων, για την καταπολέμηση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία, ήταν ένα μεγάλο βήμα. Γιατί πλέον ο εργαζόμενος ξέρει πως, σε περίπτωση που υποστεί τέτοια συμπεριφορά, έχει κάπου να απευθυνθεί. Και προσωπικά με ευχαριστεί ότι οι συνάδελφοι στην Επιθεώρηση Εργασίας έχουν αγκαλιάσει την προσπάθεια αυτή, αφήνοντας έντονο το αποτύπωμά μας στην αγορά εργασίας και στην ελληνική κοινωνία».

Κεντρική θέση στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης είχε η παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης 2024 του Αυτοτελούς Τμήματος για την παρακολούθηση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία, από την Επιθεωρήτρια Εργασιακών Σχέσεων, κα Μαρία Αντωνοπούλου. Ακολούθησε η πρώτη ενότητα με τίτλο «Αύξηση ορατότητας υπό το πρίσμα ακαδημαϊκής, νομικής πραγματικότητας και του κόσμου της εργασίας», όπου συμμετείχαν ο Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, κ. Δημήτριος Λαδάς, ο Διδάσκων στο ΔΠΘ και συγγραφέας, κ. Ιωάννης Μαρκέτος, ο Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω – Εργατολόγος, κ. Ευστάθιος Γραμμένος και η Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου Fourli, κα Μαρία Κολοκυθά. Τη συζήτηση συντόνισε η Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος για την Παρακολούθηση της Βίας και Παρενόχλησης στην Εργασία της Επιθεώρησης Εργασίας, κα Γεωργία Βαζάκη.

Το δεύτερο μέρος επικεντρώθηκε στον ρόλο των επιχειρήσεων, με την ενότητα «Beyond Compliance: Ο ρόλος των επιχειρήσεων ως φορέων κοινωνικής αλλαγής στην αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας». Οι ομιλητές ανέδειξαν πρακτικές εταιρικής ευθύνης και αποτελεσματικής διαχείρισης: Ο Human Resources Manager του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς ΑΕ, κ. Θάνος Μυτιληναίος, η Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελnτnρίων Ελλάδος (ΟΣΥΕΕ), κα Παναγιώτα Αθανασίου, ο Δικηγόρος, Senior Associate της Bregiannos Law Firm, κ. Αθανάσιος Κοντούρης και η Δικηγόρος, Δρ. Νομικής Πανεπιστημίου Ruhr – Universitat Bochum, κα Αθηνά Παπικινού.

Τον συντονισμό αυτής της ενότητας, καθώς και τη γενική συντονιστική ευθύνη της εκδήλωσης, είχε ο κ. Νικόλαος Μπρέγιαννος, Υπεύθυνος του Τομέα Μεταρρύθμισης στη Δικαιοσύνη του ΕΒΕΑ και Partner της Bregiannos Law Firm.