Αναδρομικά: Πότε θα ανοίξει φέτος η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για τις τροποποιητικές δηλώσεις και ποιους θα αφορά

Μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου υπολογίζεται να ανοίξει εκτός μεγάλου απροόπτου η ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων αναφορικά με τα αναδρομικά ποσά προηγούμενων ετών που καταβλήθηκαν το 2025 σε συνταξιούχους, μισθωτούς και αγρότες.

Της Κατερίνας Φεσσά

Τα αναδρομικά αυτά εκτιμάται πως θα προέρχονται μεταξύ άλλων από μισθούς, κύριες και επικουρικές συντάξεις, επιδόματα ανεργίας ΔΥΠΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΓΕΝΕ, επίδομα παιδιού κλπ. Η καταληκτική ημερομηνία για τις δηλώσεις αυτές προβλέπεται να είναι η Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2026 και χωρίς την επιβολή προστίμων ή τόκων.

Οι αιτήσεις

Μάλιστα, η διαδικασία για την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων αναδρομικών ήταν συγκεκριμένη πέρυσι. Μένει να φανεί όμως, εάν αυτή θα τηρηθεί και φέτος. Υπενθυμίζεται πως οι υπόχρεοι έπρεπε να ακολουθούσουν την περασμένη χρονιά για αυτό, τα εξής βήματα:

Αρχικά, υποχρεούνταν να επισκεφτούν το https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade

Μετά, επέλεγαν το « Δήλωση φορολογίας εισοδήματος ΦΠ (Ε1-Ε2-Ε3) » και κλίκαραν στο « Είσοδος στην υπηρεσία »,

» και κλίκαραν στο « », Έκαναν επιλογή στο « Είσοδος στην εφαρμογή » και έβαζαν τους κωδικούς του taxisnet.

» και έβαζαν τους κωδικούς του taxisnet. Μετέβαιναν στο πεδίο «Ενημέρωση Εισοδημάτων – Δαπανών – Προεκκαθάρισης Φόρου Υπόχρεου», όπου εκεί επέλεγαν την «Τροποποιητική Δήλωση» και κατόπιν τη «Δήλωση Αναδρομικών Ε1.

Πάντως, η δήλωση των εν λόγω αναδρομικών ποσών θα πρέπει να γίνει, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα με βάση τον χρόνο που ο δικαιούχος απέκτησε δικαίωμα είσπραξης. Δηλαδή, οι τροποποιητικές δηλώσεις για τα χρήματα αυτά θα πρέπει να υποβληθούν ξεχωριστά για κάθε έτος που αφορούν.

Η εξόφληση του φόρου

Σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, οι υπόχρεοι θα μπορούν να εξοφλήσουν τον φόρο εισοδήματος που θα προκύψει από την τροποποιητική δήλωση αναδρομικών με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Είτε εφάπαξ έως τις 31 Ιανουαρίου 2027.

Είτε να ενταχθεί η οφειλή σε ρύθμιση έως 24 έντοκων δόσεων.

Για τους συνταξιούχους, αναμένεται να δοθεί η δυνατότητα στο να εξοφλήσουν τον φόρο αυτόν σε 2 έως 48 έντοκες μηνιαίες δόσεις, βάσει της πάγιας ρύθμισης.