Ακρίβεια: Πώς οι μεγάλες ανατιμήσεις στα τρόφιμα αλλάζουν τις καταναλωτικές συνήθειες

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι πληθωριστικές πιέσεις σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης με αιχμή τα τρόφιμα, γεγονός που ροκανίζει το μηνιαίο εισόδημα των καταναλωτών παρά τις αυξήσεις στους μισθούς τα τελευταία έτη.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση τιμών καταγράφεται στο μοσχάρι κατά 25,4%, στις σοκολάτες 20,3%, στον καφέ 17,7%, στο αρνί και στο κατσίκι κατά 8,5%, στο χοιρινό κατά 4,8%, στα πουλερικά 3,5%, στα φρούτα 11,8% και στα ψάρια 4,1%.

Οι ανατιμήσεις στα κρέατα οφείλονται στη μειωμένη παραγωγή μοσχαριού στην Ευρώπη και κυρίως στη Γαλλία και την Ολλανδία αλλά και στην ευλογιά στα αιγοπρόβατα που έχει αποτέλεσμα μέχρι στιγμής την θανάτωση περισσότερων από 500.000 ζώων.

Φθηνότερες λύσεις

Την ίδια στιγμή πολλά νοικοκυριά αλλάζουν τις καταναλωτικές τους συνήθειες προκειμένου να μπορέσουν βρουν διέξοδο στις πολύ μεγάλες ανατιμήσεις όπως είναι αυτές που καταγράφονται στο κρέας, στον καφέ και στην σοκολάτα.

Ειδικότερα σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) οι ανατιμήσεις των πρώτο μήνα του νέου έτους συνεχίστηκαν σε κατηγορίες τροφίμων που συνεχίζουν να δέχονται πίεση, κυρίως λόγω μειωμένης παραγωγής. Φρέσκα κρέατα και είδη πρωινού και ροφήματα κατέγραψαν διψήφιες αυξήσεις σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο του 2026 στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Σε ό,τι αφορά τα φρέσκα κρέατα, οι αυξημένες τιμές κατά 13,15% σε έναν χρόνο αποδίδονται στη μείωση του ζωικού κεφαλαίου στις ευρωπαϊκές χώρες από όπου προμηθεύεται η Ελλάδα την πλειονότητα του μοσχαρίσιου κρέατος αλλά και στις ασθένειες των αμνοεριφίων που έπληξαν πολλές περιοχές εκτροφής στη χώρα μας. Αντίστοιχα οι ετήσιες ανατιμήσεις στα είδη πρωινού και τα ροφήματα ανήλθαν στο 10,07%, στα μπισκότα, τις σοκολάτες και τα ζαχαρώδη στο 6,32%, και στα φρέσκα ψάρια και τα θαλασσινά κατά 5,90%.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Θεσσαλονίκη: Συμπλοκή έξω από εστιατόριο έπειτα από τροχαίο – Πετούσαν τραπέζια και καρέκλες μπροστά σε θαμώνες Ταξί: «Χειρόφρενο» για τρεις ημέρες τραβούν από σήμερα οι οδηγοί – Τα αιτήματά τους Κίνηση: Κυκλοφοριακό χάος σε Κηφισό και λεωφόρο Αθηνών – Πού υπάρχουν προβλήματα Σίδνεϊ: 1 νεκρός και 2 τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι σε πολυσύχναστη αγορά – Μαρτυρίες κάνουν λόγο για «σφαγή»

Συνολικά, ο πληθωρισμός σε ετήσια βάση στις αλυσίδες σουπερμάρκετ ήταν της τάξης του +2,45% τον Ιανουάριο 2026.

Πολλοί καταναλωτές βλέποντας τις τιμές στο μοσχάρι και στα αμνοερίφια να αυξάνονται σημαντικά, οδηγούνται στην αγορά κοτόπουλου η τιμή του οποίου είναι πολύ πιο φθηνή. Δεν είναι τυχαίο ότι ενώ η κατανάλωση στο μοσχάρια, στα αρνιά και στα κατσίκια εκτιμάται ότι έχει μειωθεί έως 5%, στο κοτόπουλο έχει αυξηθεί κατά τουλάχιστον 4%. Όπως εξηγούν οι εκπρόσωποι πτηνοτροφικών επιχειρήσεων «η ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση κοτόπουλου φτάνει σήμερα στα 32 με 33 κιλά από 22 με 23 πριν μία δεκαετία», γεγονός που αποδίδουν στις αυξημένες τιμές του μοσχαριού.

Επίσης, οι μεγάλες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια, μειώνουν σημαντικά την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, οι οποίοι στρέφονται στις προσφορές που κάνουν τα σούπερ μάρκετ αλλά και στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που διαθέτουν στα ράφια τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πωλήσεις στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο καθώς είναι φθηνότερα σε σχέση με τα επώνυμα.