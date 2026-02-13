Ακρίβεια: Εκτός ελέγχου οι τιμές στα κρέατα – Πού οφείλονται οι ανατιμήσεις

Εκτός ελέγχου βρίσκονται οι ανατιμήσεις στα κρέατα αλλά και σε δεκάδες ακόμη βασικά αγαθά, με τους καταναλωτές να περιορίζουν τις αγορές τους ακόμη και όταν πρόκειται για τρόφιμα.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο μπορεί να κατέγραψε οριακή μείωση στο 2,5% από 2,6% τον Δεκέμβριο σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), ωστόσο σε πολλά προϊόντα σημειώνονται ανατιμήσεις έως και 10 φορές μεγαλύτερες του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

Σε ετήσια βάση ο πληθωρισμός στα προϊόντα διατροφής και μη αλκοολούχα ποτά αυξήθηκε στο 4,5% τον Ιανουάριο από 3,6% τον Δεκέμβριο λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας, μοσχάρι, χοιρινό, αρνί και κατσίκι, πουλερικά, ψάρια και θαλασσινά, γαλακτοκομικά και αυγά, μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, φρούτα (γενικά), λαχανικά, γλυκά κουταλιού-μαρμελάδες-μέλι, σοκολάτες προϊόντα σοκολάτας, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, καφέ.

Μεγάλες ανατιμήσεις

Ειδικότερα, την μεγαλύτερη αύξηση τιμών, μεταξύ άλλων, καταγράφουν το μοσχάρι κατά 25,4%, σοκολάτες 20,3%, καφές 17,7%, στο αρνί και στο κατσίκι κατά 8,5%, το χοιρινό κατά 4,8%, τα πουλερικά 3,5%, τα ψάρια 4,1%, τα γαλακτοκομικά και τα αβγά 4,7%, το ψωμί και τα αρτοσκευάσματα 3,3%, φρούτα 11,8%, και λαχανικά 3,1%.

Οι ανατιμήσεις στα κρέατα οφείλονται στη μειωμένη παραγωγή μοσχαριού στην Ευρώπη και κυρίως στην Γαλλία και την Ολλανδία αλλά και στην ευλογιά στα αιγοπρόβατα που έχει αποτέλεσμα μέχρι στιγμής τη θανάτωση περισσότερων από 500.000 ζώων.

Εκτός όμως από τα τρόφιμα, τα είδη ένδυσης και υπόδησης αυξήθηκαν σε έναν χρόνο κατά 8% και τα ενοίκια κατά 8,7%.

Στην 3η θέση της Ευρωζώνης στην ακρίβεια

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Eurostat την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιανουάριο διαμορφώθηκε στο 2,8%, από 2,9% τον Δεκέμβριο.

Στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 1,7% από 2% στο τέλος του 2025 και στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2024.

Σύμφωνα με τη Eurostat, ο τομέας που εξακολουθεί να στηρίζει περισσότερο τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη είναι οι υπηρεσίες, με 3,2% τον Ιανουάριο έναντι 3,4% τον Δεκέμβριο. Ο πληθωρισμός τροφίμων, αλκοόλ και καπνού διαμορφώθηκε στο 2,7% έναντι 2,5% τον Δεκέμβριο, ενώ οριακή επιτάχυνση 0,4% εμφάνισε ο τομέας των μη ενεργειακών βιομηχανικών αγαθών.

Ο δομικός πληθωρισμός, ο δείκτης δηλαδή που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές ενέργειας, τροφίμων, αλκοόλ και καπνού και τον οποίο παρακολουθεί στενά η ΕΚΤ, υποχώρησε ελαφρώς στο 2,2% από 2,3% τον Δεκέμβριο, πλησιάζοντας ακόμη περισσότερο τα επίπεδα στα οποία στοχεύει η κεντρική τράπεζα.