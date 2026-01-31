Ακίνητα: Τελευταία μέρα διορθώσεων και αλλαγών στο Ε9 για το 2025

Μέχρι σήμερα,31 Ιανουαρίου 2026 μπορούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων να κάνουν τις απαιτούμενες αλλαγές που σχετίζονται με την εικόνα των σπιτιών τους του 2025 και συγκεκριμένα στο Ε9 προκειμένου να μειώσουν το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ .

Ωστόσο όσοι έκαναν κάποιες μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους ή θα κάνουν σε αυτή απ’ την έναρξη του τρέχοντος έτους και έως το τέλος του, θα μπορούν να συνεχίσουν να δηλώνουν στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Τα βήματα

Συνεπώς οι πολίτες που αποκτούν ή που μεταβιβάζουν ακίνητα και τα στοιχεία δεν θα ενημερωθούν αυτόματα μέσω της εφαρμογής myProperty για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να προχωρήσουν στην υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων του γνωστού εντύπου Ε9 που αποτελεί τη βάση για τον υπολογισμό και την επιβολή του ΕΝΦΙΑ.

Οι φορολογούμενοι θα βρουν το Ε9 στην εφαρμογή «Περιουσιολόγιο» στην ψηφιακή πύλη myAADE και για να ενημερώσουν την εικόνα της ακίνητης περιουσίας τους θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα: