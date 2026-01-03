Οικονομία

Ακίνητα: Πόσο αυξήθηκαν οι τιμές την τελευταία 5ετία – Ποια είναι τα πιο «δημοφιλή»

Διπλασιάσθηκαν σχεδόν οι τιμές των ακινήτων την τελευταία πενταετία, σύμφωνα με έρευνα του Θεμιστοκλή Μπάκα, προέδρου του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Αναλυτικότερα σύμφωνα με την έρευνα, η μέση τιμή κατοικίας ανήλθε το 2025 στα 1.646 ευρώ ανά τ.μ. από 867 ευρώ ανά τ.μ. το 2021 καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 90%.

Αναλυτικότερα τα βασικότερα συμπεράσματα της έρευνας είναι τα εξής:

Εικόνα αγοράς ακινήτων – Δήμος Αθηναίων 2025

  • Η αγορά ακινήτων στην Αθήνα παραμένει ιδιαίτερα δυναμική, με έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον
  • Παρά τη μικρή μείωση των μεταβιβάσεων, οι τιμές συνεχίζουν ανοδικά
  • Η περιορισμένη προσφορά διατηρεί τον ανταγωνισμό υψηλό

Μεταβιβάσεις ακινήτων

  • 4.926 μεταβιβάσεις το 2025, έναντι 5.736 το 2024
  • Σημαντικά υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την περίοδο 2020–2021
  • Το κέντρο και οι γύρω περιοχές συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη δραστηριότητα

Τι είδους ακίνητα άλλαξαν χέρια το 2025

  • Κατοικίες / διαμερίσματα: 69,5% των μεταβιβάσεων
  • Επαγγελματικές στέγες: 12,9%
  • Θέσεις στάθμευσης: 8%
  • Αποθήκες και λοιπές χρήσεις: ~6,6%

Τιμές και προϋπολογισμοί

  • Μέση τιμή κατοικίας: 1.646 ευρώ/τ.μ. το 2025
  • Από 867 ευρώ /τ.μ. το 2021 → σχεδόν διπλασιασμός σε 4 χρόνια
  • 82,5% των αγορών έως 150.000 ευρώ
  • Το 65% περίπου αφορά ακίνητα έως 100.000 ευρώ

Επιφάνεια κατοικιών

  • 58% των αγορών έως 80 τ.μ.
  • 34% έως 50 τ.μ., κυρίως μικρά διαμερίσματα
  • Τα ακίνητα άνω των 100 τ.μ. αποτελούν μειοψηφία

Έτος κατασκευής κατοικιών

  • 85% των αγορών αφορά ακίνητα έως το 1980
  • Κυρίαρχη κατηγορία: κατασκευές 1961-1970 (40,80%)
  • 1971 – 1980 (28,65%)
  • Τα νεόδμητα παραμένουν ελάχιστα στις μεταβιβάσεις

Το πιο «δημοφιλές» ακίνητο του 2025

  • Διαμέρισμα 50 -75 τ.μ., κατασκευής έως το 1980
  • Μέση τιμή: 1.441 ευρώ/τ.μ.
  • Συνολική αξία: 72.000 – 108.000 ευρώ
  • Συγκεντρώνει το 37% των μεταβιβάσεων

Γιατί έχει τόση ζήτηση

  • Καλύπτει ανάγκες νέων, φοιτητών και νεαρών ζευγαριών
  • Ιδανικό για επένδυση με στόχο την απόδοση λόγω των υψηλών ενοικίων ή Βραχυχρόνια μίσθωση
  • Υψηλές και σταθερές αποδόσεις λόγω αύξησης ενοικίων

Παράγοντες που ανέβασαν τις τιμές

  • Το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» ενίσχυσε τη ζήτηση
  • Έντονη παρουσία επενδυτών
  • Έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών
  • Επενδυτικό ενδιαφέρων – Άνοδος ενοικίων και βραχυχρόνια μίσθωση
  • Μη ύπαρξη προγραμμάτων αύξησης της διαθεσιμότητας κατοικιών

Πηγή enikos.gr

