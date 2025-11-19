Αγροτικό πετρέλαιο: Αντίστροφη μέτρηση για τη δημοσίευση της νέας ΚΥΑ για την επιστροφή του ΕΦΚ – Τι θα αναφέρει

Θέμα χρόνου είναι να βγει στον «αέρα» η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για την αύξηση 50% στα όρια επιστροφής του ΕΦΚ του αγροτικού πετρελαίου.

Της Κατερίνας Φεσσάς

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές στο enikonomia.gr, «η εν λόγω ΚΥΑ είναι έτοιμη, την υπογράφουν από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο αρμόδιος υφυπουργός για τη Φορολογική Πολιτική, Γιώργος Κώτσηρας, και ο αρμόδιος υφυπουργός για τη Δημοσιονομική Πολιτική, Θάνος Πετραλιάς, αλλά και από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αναμένεται να δημοσιευθεί το αργότερο έως το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας, ενδεχομένως και σήμερα».

Πρόκειται για ένα μέτρο που είχε εξαγγείλει πρόσφατα ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ είχε κάνει αναφορά και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Τι θα αναφέρει η νέα ΚΥΑ

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν αποκλειστικά στο enikonomia.gr πως η μοναδική αλλαγή με τη νέα ΚΥΑ θα είναι η εξής: «Η ετήσια επιδοτούμενη ποσότητα του πετρελαίου κινητήρων δεν δύναται να υπερβαίνει τη μέγιστη ετήσια δικαιούμενη ποσότητα που απαιτείται για εκτέλεση κάθε είδους εργασίας σχετικά με τη καλλιέργεια ή ομάδα καλλιεργειών προσαυξημένη κατά 50%».

Ουσιαστικά με τη δημοσίευση της ΚΥΑ θα δικαιολογείται περισσότερο πετρέλαιο στον αγρότη από ό,τι σήμερα. Το enikonomia.gr παραθέτει ένα σχετικό παράδειγμα προκειμένου να γίνει κατανοητή η αλλαγή στους δικαιούχους της επιστροφής του ΕΦΚ.

Εάν σε κάποιο αγρότη δικαιολογούνταν πετρέλαιο 100 ευρώ με βάση το παραστατικό αγορών, τώρα θα του δικαιολογούνται επιπλέον 50 ευρώ δηλαδή συνολικά 150 ευρώ. Υπενθυμίζεται πως για κάθε καλλιέργεια μέχρι σήμερα υπάρχει πλαφόν, ωστόσο αυτό με τη νέα ΚΥΑ δεν θα ισχύει και θα αυξάνεται κατά 50%.

Οι πληρωμές

Μάλιστα επιπλέον ποσά ΕΦΚ αναμένεται να πιστωθούν τον Δεκέμβριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς:

των αγροτών, των οποίων η επιστροφή περιορίστηκε τον Νοέμβριο

των πολιτών που είχαν εξαντλήσει το όριο από τη 2η δόση τον Ιούλιο και δεν έλαβαν τον Νοέμβριο επιστροφή .

Αξίζει να σημειωθεί πως για το οικονομικό έτος 2025 εκκρεμούν άλλες δύο πληρωμές. Αναλυτικά: