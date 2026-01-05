ΑΑΔΕ: Σχέδιο δράσης με 72.800 ελέγχους – Η ΔΕΟΣ και τα νέα ψηφιακά εργαλεία που μπαίνουν στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής

Με στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα προχωρήσει μέσα στο 2026 σε 72.800 ελέγχους, σύμφωνα με το νέο επιχειρησιακό σχέδιο που υπέγραψε ο διοικητής Γιώργος Πιτσιλής.

Στο επίκεντρο της προσπάθειας βρίσκεται η νέα ελεγκτική μονάδα «ΔΕΟΣ», τα ψηφιακά εργαλεία –όπως τα ηλεκτρονικά δελτία αποστολής και το ηλεκτρονικό πελατολόγιο– καθώς και η τεχνητή νοημοσύνη, που ενισχύει τη δυνατότητα εντοπισμού παραβάσεων. Ο ελεγκτικός μηχανισμός επικεντρώνεται όχι μόνο στις υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του 2026, αλλά και σε ύποπτες μεταβιβάσεις ακινήτων και συναλλαγές χωρίς απόδειξη.

Οι στοχευμένοι έλεγχοι θα επιλέγονται πλέον βάσει συστήματος μοριοδότησης και όχι τυχαία, όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Σύμφωνα με τις οδηγίες του επικεφαλής της ΑΑΔΕ, προτεραιότητα θα δοθεί σε πρόσφατες υποθέσεις, οι οποίες εμφανίζουν μεγαλύτερη εισπραξιμότητα και πιο πρόσφατα στοιχεία.

Στο πλαίσιο αυτό:

Το 80% των ελέγχων από τους 26.000 συνολικούς, πλήρεις και μερικούς, θα αφορά υποθέσεις της τελευταίας πενταετίας .

των ελέγχων από τους συνολικούς, πλήρεις και μερικούς, θα αφορά . Από αυτό το ποσοστό, το 75% θα εστιάζει κατά προτεραιότητα στην τελευταία τριετία, για την οποία έχει ήδη λήξει η προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

Το σχέδιο δράσης της ΑΑΔΕ για το 2026 προβλέπει:

26.000 πλήρεις και μερικούς ελέγχους , που θα πραγματοποιηθούν από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών.

, που θα πραγματοποιηθούν από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών. Τα Ελεγκτικά Κέντρα Αττικής και Θεσσαλονίκης , οι ΔΟΥ , οι Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης , το ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής , τα ΚΕ.Β.ΕΙΣ. και ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, θα διενεργήσουν 25.400 μερικούς επιτόπιους ελέγχους για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων.

, οι , οι , το , τα και Αττικής και Θεσσαλονίκης, θα διενεργήσουν για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων. Οι Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων θα προχωρήσουν σε 18.000 στοχευμένους ελέγχους .

θα προχωρήσουν σε . 2.500 έλεγχοι θα αφορούν μεταβιβάσεις ακινήτων , με έμφαση στις αγοραπωλησίες , τις κληρονομιές , τις δωρεές και τις γονικές παροχές .

θα αφορούν , με έμφαση στις , τις , τις και τις . Για μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής και «μαύρου» χρήματος, θα πραγματοποιηθούν 900 ειδικές έρευνες.

Η νέα Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) αναμένεται να ενισχύσει ουσιαστικά τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου. Η ΔΕΟΣ προέκυψε από την ενοποίηση βασικών ελεγκτικών τμημάτων της ΑΑΔΕ και συγκροτεί έναν ενιαίο, ισχυρό και ευέλικτο μηχανισμό με πανελλαδική εμβέλεια.

Η νέα δομή αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την υλοποίηση σύνθετων και στοχευμένων ελέγχων για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου, της απάτης και της διαφθοράς. Με τη βοήθεια ανάλυσης κινδύνου και εξειδικευμένου προσωπικού, η ΔΕΟΣ παρεμβαίνει στους τομείς όπου εντοπίζονται αυξημένα φαινόμενα παραβατικότητας.

Χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής, η νέα μονάδα θα πραγματοποιεί ψηφιακές διασταυρώσεις με ανάλυση μεγάλων δεδομένων και άντληση πληροφοριών από συστήματα ψηφιακής τιμολόγησης. Παράλληλα, θα αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη, τη συγκριτική αξιολόγηση και το σκανάρισμα στοιχείων από το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να εντοπίζονται έγκαιρα οι παραβάσεις και να αυξάνεται η αποτελεσματικότητα των ελέγχων.