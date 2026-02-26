ΑΑΔΕ: Εκτός λειτουργίας ψηφιακές εφαρμογές Φορολογικού Μητρώου από 1η έως 10 Μαρτίου

Εκτός λειτουργίας θα τεθούν οι ψηφιακές εφαρμογές Φορολογικού Μητρώου πολιτών και επιχειρήσεων από 1η έως 10 Μαρτίου, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ.

Όπως ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, δεν θα είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων φορολογουμένων για ενάρξεις, μεταβολές και διακοπές λειτουργίας επιχειρήσεων ή άλλων στοιχείων Μητρώου.

Ειδικότερα, όπως υπενθυμίζει σε ανακοίνωσή της η ΑΑΔΕ, στο διάστημα από 1 Μαρτίου έως 10 Μαρτίου θα βρίσκεται σε εξέλιξη η αυτοματοποιημένη αντιστοίχιση των υφιστάμενων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των φορολογουμένων, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης εναρμόνισή τους με τα νέα ευρωπαϊκά στατιστικά πρότυπα.

Για τον λόγο αυτό, κατά το α΄ δεκαήμερο του Μαρτίου θα υπάρξει προσωρινή παύση λειτουργίας των ψηφιακών εφαρμογών Μητρώου.

Ειδικότερα, δεν θα είναι δυνατή η υποβολή αιτημάτων για:

• Ενάρξεις επιχειρήσεων

• Μεταβολές στοιχείων επιχειρήσεων

• Διακοπές εργασιών επιχειρήσεων

• Μεταβολές προσωπικών στοιχείων

• Μεταβολές διεύθυνσης κατοικίας

Οι ψηφιακές εφαρμογές θα τεθούν εκ νέου σε πλήρη λειτουργία με την ολοκλήρωση της μετάπτωσης των δεδομένων.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

• Τηλεφωνικά: Στο 1521, χωρίς χρέωση, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:00 – 20:00.

• Ψηφιακά: Μέσω της πλατφόρμας my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Μητρώου > Μητρώο Φυσικών/Νομικών Προσώπων > Αλλαγή στοιχείων Μητρώου Φυσικών/Νομικών Προσώπων > Μεταβολή δραστηριοτήτων.