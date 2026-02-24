Έρχονται εκπλήξεις στον κατώτατο μισθό

Με το σενάριο για μια γενναιόδωρη αύξηση του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ φέτος και στα 1.000 ευρώ το 2027 να βρίσκεται στο τραπέζι, μπαίνει στην τελική ευθεία η διαδικασία νέας αύξησης των κατώτατων αποδοχών από την 1η Απριλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, στην κυβέρνηση εξετάζουν το ενδεχόμενο μεγαλύτερης αύξησης του κατώτατου μισθού την 1η Απριλίου -ποσοστιαία αύξηση από 5,7% έως και 8%- με στόχο να ανέλθει κατ’ ανώτερο στην περιοχή των 950 ευρώ, αυξημένος δηλαδή έως και 70 ευρώ (σήμερα ανέρχεται στα 880 ευρώ), έτσι ώστε το 2027 να προσεγγίσει τα 1.000 ευρώ. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι το αρχικό βασικό σενάριο προβλέπει αύξηση από τα 880 ευρώ στα 920-930 ευρώ.

Της ΑΡΓΥΡΩΣ Κ. ΜΑΥΡΟΥΛΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η επικείμενη αύξηση αφορά άμεσα 575.684 εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή περίπου το 22,8% των μισθωτών, αλλά και περίπου 600.000 δημοσίους υπαλλήλους, καθώς ο κατώτατος μισθός αποτελεί πλέον ενιαία βάση υπολογισμού και για το Δημόσιο.

Ηδη, οι προτάσεις των κοινωνικών εταίρων και των επιστημονικών φορέων έχουν κατατεθεί στο πλαίσιο της διαβούλευσης που συντονίζει ο Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ). Στα υπομνήματα αποτυπώνεται μια ευρεία τάση υπέρ μιας μετριοπαθούς αύξησης, με το 4% -δηλαδή περίπου 35 ευρώ- να λειτουργεί ως άτυπο σημείο ισορροπίας. Το εύρος των εισηγήσεων κινείται μεταξύ 2,5% και 5%, ωστόσο η πλειονότητα συγκλίνει σε αναπροσαρμογή κοντά στο 4%, προκειμένου να στηριχθεί η αγοραστική δύναμη χωρίς να διαταραχθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Παρά τη σύγκλιση αυτή, η τελική απόφαση ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση, καθώς οι γνώμες των φορέων έχουν συμβουλευτικό και όχι δεσμευτικό χαρακτήρα. Το σύνολο των υπομνημάτων θα αξιολογηθεί και θα ενσωματωθεί στο σχέδιο πορίσματος που θα λάβει η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, πριν η τελική εισήγησή της τεθεί στο υπουργικό συμβούλιο.

Βασικές παράμετροι

Η συζήτηση για το τελικό ύψος της αύξησης επηρεάζεται από τρεις βασικούς παράγοντες. Πρώτον, από την επίμονη ακρίβεια και την ανάγκη ενίσχυσης των χαμηλόμισθων, οι οποίοι πλήττονται περισσότερο από τις ανατιμήσεις σε τρόφιμα, ενέργεια και στέγαση. Δεύτερον, από την επανενεργοποίηση των συλλογικών συμβάσεων, που εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε ευρύτερη αναπροσαρμογή των αμοιβών και θα δημιουργήσει θετική δυναμική και για τον κατώτατο μισθό. Τρίτον, από το πολιτικό και αναπτυξιακό χρονοδιάγραμμα, καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει έως την άνοιξη του 2027 να έχει διαμορφωθεί ένας αισθητά υψηλότερος κατώτατος, ο οποίος θα προσεγγίζει τα 950 ευρώ ή και περισσότερο.