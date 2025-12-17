Έρχεται «νοικοκύρεμα» στα ακίνητα

«Νοικοκύρεμα» στα ακίνητα της χώρας έρχεται το προσεχές διάστημα με την ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΜΙΔΑ).

Της Κατερίνας Φεσσά

Πρόκειται για μια πλατφόρμα μέσα στην οποία θα αποτυπώνονται όλα τα στοιχεία ενός ακινήτου (όπως τα τετραγωνικά μέτρα, το έτος κατασκευής του, το πότε ενοικιάστηκε τελευταία φορά κλπ) και ο ιδιοκτήτης του θα έχει τη δυνατότητα να κάνει τις τυχόν τροποποιήσεις.

Διευκρινίζεται πως στο μητρώο αυτό θα μπορούν να δηλωθούν τα σπίτια που είναι προς ενοικίαση αλλά και προς πώληση. Αξίζει να σημειωθεί πως μέσω αυτού του εργαλείου και οι αγοραπωλησίες θα γίνονται πιο εύκολα αλλά και με μεγαλύτερη διαφάνεια.

Η εφαρμογή

Για το Μητρώο Ιδιοκτησίας ακινήτων (ΜΙΔΑ) μιλά στο enikonomia.gr ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος.

Το ΜΙΔΑ αναμένεται να βγει στον «αέρα» το πρώτο εξάμηνο του 2026, σημειώνει ο κ. Τσάπαλος και παραθέτει ένα σχετικό παράδειγμα για τον τρόπο λειτουργίας του. Εάν κάποιος θέλει να αγοράσει κάποιο συγκεκριμένο ακίνητο θα μπορεί να έχει πρόσβαση στο Μητρώο και να έχει πλήρη εικόνα για αυτό.

Η λειτουργία

Την ίδια στιγμή επισημάνει πως το ΜΙΔΑ θα ενσωματώνει όλη την πληροφορία για οποιοδήποτε ακίνητο υπάρχει στη χώρα. Δηλαδή:

Ποια είναι η τοποθεσία του

Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του

Εάν νοικιάζεται ή εάν ιδιοκατοικείται,

Εάν είναι κενό,

Εάν είναι ηλεκτροδοτούμενο ή όχι .

« Μετά εμείς θα μπορούμε ως υπουργείο να έχουμε ουσιαστικά μια πληρέστερη εικόνα για το κτιριακό μας απόθεμα. Μάλιστα εδώ αναμένουμε δεκάδες χιλιάδες ακίνητα που δηλώνονται σήμερα κλειστά και τα οποία ωστόσο ηλεκτροδοτούνται να αποκαλυφθούν. Με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά θα αποκαλύψουμε και τα μαύρα ενοίκια» συμπληρώνει.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες

« Δεν μπορεί κάποιος να δηλώνει κλειστό ένα σπίτι και την ίδια στιγμή αυτό να ηλεκτροδοτείται κανονικότατα .Αυτή τη στιγμή το Δημόσιο δεν μπορεί να το εξακριβώσει εύκολα. Και αυτό επειδή δεν υπάρχει ένα ενιαίο μητρώο να τα ελέγχει όλα μαζί. Δηλαδή υπάρχουν:

το μητρώο της ΔΕΗ του ΔΕΔΔΗΕ των ηλεκτροδοτούμενων,

το Κτηματολόγιο

και το μητρώο της ΑΑΔΕ.

Αυτά όμως θα ενσωματωθούν κάτω από τον ΜΙΔΑ. Και πατώντας ένα κουμπί ο πολίτης στη διεύθυνση του διαμερίσματος που τον ενδιαφέρει θα ενημερώνεται για το χρονικό διάστημα για το οποίο αυτό είναι κλειστό με βάση τη δήλωση του Ε9 ενώ στην πραγματικότητα μπορεί αυτό να είναι ηλεκτροδοτούμενο καθ’ όλου τη διάρκεια του κλεισίματος.

Συνεπώς θα γίνονται έλεγχοι και όσα ακίνητα είναι κλειστά ηλεκτροδοτούμενα και αποκαλυφθούν ότι ενοικιάζονται ή ότι ιδιοκατοικούνται και υπάρξει απόκρυψη φορολογητέας ύλης, τότε θα επιβάλλονται και πρόστιμα» διευκρινίζει.

Επίσης αναφορικά με το ΜΙΔΑ εξηγεί πως « θα δοθεί χρόνος ώστε ο πολίτης να έχει τη πρόσβαση στα στοιχεία του ακινήτου για να κάνει τυχόν τροποποιήσεις».

Και προσθέτει πως «το ότι θα ενοποιηθούν τα υπάρχοντα μητρώα σε ένα.. δηλαδή το Ε9, το Περιουσιολόγιο, το Κτηματολόγιο, ΔΕΔΔΗΕ, το μητρώο της ΑΑΔΕ για τα ηλεκτροδοτούμενα και ενδεχομένως βάση δεδομένων που κατέχουν οι ίδιοι οι δήμοι, αυτομάτως θα αποκαλύψει και τα πραγματικά τετραγωνικά των ακινήτων. Επομένως εμείς πράγματι μέσα στο ΜΙΔΑ θα έχουμε τη δυνατότητα να τροποποιήσουμε και να αποτυπώσουμε με το σωστό τρόπο τα τετραγωνικά ενός ακινήτου αλλά και το εάν αυτό είναι ενοικιασμένο, δηλωμένο, αδήλωτο, τη γεωγραφική θέση του κλπ».