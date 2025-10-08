Έρευνα Marc: Η ακρίβεια δυσκολεύει 6 στα 10 νοικοκυριά – Πού εντοπίζονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις

Η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους περισσότερους πολίτες σύμφωνα με την έρευνα της Marc που δημοσιεύει η Realnews, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου.

Όπως αναδεικνύεται από την έρευνα το 48,1% των ερωτηθέντων, δηλαδή ένας στους δύο πολίτες, επισημαίνει ότι χρειάζεται να κάνει περικοπές για να καλύψει τα απολύτως αναγκαία, ενώ το 12,7% των οικογενειών έχει εισοδήματα τα οποία δεν φτάνουν ούτε για τα αναγκαία και χρειάζονται επιπλέον χρήματα για να καλυφθούν οι απολύτως βασικές ανάγκες.

Ουσιαστικά, στην έρευνα της Marc καταγράφεται ότι η ακρίβεια δυσκολεύει 6 στα 10 νοικοκυριά. Επίσης, το 65,4% των ερωτηθέντων εντοπίζει την ακρίβεια κυρίως στα είδη διατροφής που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να το αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι.

Σε ερώτηση για το πού εντοπίζεται κυρίως η ακρίβεια στην αγορά, το 65,4% απάντησε στα είδη διατροφής στα σούπερ μάρκετ, το 57,6% στο ηλεκτρικό ρεύμα και το 48,2% στα ενοίκια. Ακολουθούν τα κρεοπωλεία, η βενζίνη και η Υγεία/ φάρμακα με ποσοστά 24,4%, 19,3% και 14,7% αντίστοιχα.

Όσον αφορά στην ακρίβεια στα είδη διατροφής περισσότεροι δυσκολεύονται οι ηλικίες άνω των 65 ετών με το συντριπτικό ποσοστό του 84,7% και ακολουθούν οι ηλικίες 45-64 με 78,8%. Όσον αφορά στα εισοδήματα, δυσκολεύονται περισσότεροι οι συνταξιούχοι σε ποσοστό 83,3%, ακολουθούν όσοι ασχολούνται με τα οικιακά σε ποσοστό 78,6% και οι αυτοαπασχολούμενοι με 60,4%.

Σε ερώτηση για το πού εντοπίζονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις την τελευταία 5ετία, οι απαντήσεις που δόθηκαν, ήταν 40% στα είδη διατροφής, 32,9% στα ενοίκια και 25,7% στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Όσον αφορά στο πού αποδίδουν τις αιτίες της ακρίβειας οι ερωτώμενοι, οι απαντήσεις είναι ενδεικτικές: το 59,3% απάντησε στην κερδοσκοπία των επιχειρήσεων και τα καρτέλ, το 30,9% στους ελλιπείς ελέγχους στην αγορά, το 26,7% σε διεθνείς παράγοντες, όπως πόλεμοι, ενεργειακή κρίση και αύξηση πρώτων υλών, το 25,9% στους δασμούς και την υψηλή φορολογία και το 13,1% στην αύξηση του κόστους παραγωγής.

Την επιβολή προστίμων σε δύο μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ την είδε σίγουρα θετικά το 47,1% και μάλλον θετικά το 23%, ενώ το 14,7% αρνητικά και το 9% μάλλον αρνητικά. Θετικά βλέπουν οι συμμετέχοντες στην έρευνα και τη δημιουργία νέας Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή.

Σίγουρα ναι στη θέσπιση πλαφόν στα κέρδη των σούπερ μάρκετ λέει το 63% και μάλλον ναι το 21,7%, ενώ το 6,1% λέει όχι και το 5,8% μάλλον όχι.

