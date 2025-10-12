Έρευνα: Ποιες μεθόδους πληρωμής προτιμούν οι Έλληνες καταναλωτές για τις online αγορές

Η εμπιστοσύνη, η ασφάλεια και η ταχύτητα παραμένουν τα καθοριστικά κριτήρια για τους Έλληνες καταναλωτές στις online αγορές, σύμφωνα με την έρευνα Nexi eCommerce Report 2024.

Οι ηλεκτρονικές πληρωμές έχουν παγιωθεί ως βασικό κομμάτι της αγοραστικής εμπειρίας, με τις κάρτες και τις ψηφιακές πλατφόρμες να κυριαρχούν στις επιλογές.

Πώς πληρώνουν οι Έλληνες στο διαδίκτυο

Η χρεωστική κάρτα αποτελεί την πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδο πληρωμής με το 57% των χρηστών να δηλώνουν ότι την αξιοποίησαν στις τελευταίες 28 ημέρες.

Ακολουθεί το PayPal με 49%, που εξακολουθεί να συγκεντρώνει υψηλή προτίμηση χάρη στην ευκολία και την αίσθηση προστασίας που προσφέρει.

Η αντικαταβολή διατηρεί το μερίδιό της στο 21%, επιβεβαιώνοντας ότι ένα τμήμα των καταναλωτών εξακολουθεί να εμπιστεύεται τη φυσική παράδοση του προϊόντος πριν την πληρωμή. Οι πιστωτικές κάρτες εμφανίζονται στο 20%, οι λογαριασμοί Revolut στο 19%, ενώ οι ψηφιακές πλατφόρμες Apple Pay και Google Pay καταγράφουν 17%. Ακολουθούν οι τραπεζικές καταθέσεις με 6%, ενώ 1% των συμμετεχόντων απάντησε δεν ξέρω.

Πώς προτιμούν να πληρώνουν

Όταν ζητήθηκε από τους καταναλωτές να δηλώσουν την προτιμώμενη μέθοδο πληρωμής, τα αποτελέσματα διαφοροποιούνται ελαφρά: Πρώτο έρχεται το PayPal με 34%, δεύτερη η χρεωστική κάρτα με 25%, και τρίτη η αντικαταβολή με 12%.

Γιατί επιλέγουν μια συγκεκριμένη μέθοδο

Οι λόγοι πίσω από κάθε επιλογή αποκαλύπτουν ξεκάθαρα το πώς σκέφτεται ο Έλληνας καταναλωτής. Η ασφάλεια είναι ο σημαντικότερος παράγοντας, με 71% να τη θεωρούν πρωτεύοντα λόγο επιλογής. Ακολουθούν η ταχύτητα (56%) και η ευκολία (49%), που δείχνουν πόσο καθοριστική έχει γίνει η εμπειρία χρήσης στη διαδικασία αγοράς. Σε χαμηλότερα ποσοστά εμφανίζονται η συνήθεια (15%) και η οικονομία (14%), ενώ 10% των χρηστών δηλώνουν ότι επιλέγουν μέθοδο πληρωμής λόγω bonus πόντων ή προγραμμάτων επιβράβευσης. Μόλις 2% προτιμούν τρόπους που τους επιτρέπουν να πληρώσουν αργότερα ή σε δόσεις, ενώ 1% δηλώνουν άλλο και λιγότερο από 1% δεν ξέρω.

Η έρευνα επιβεβαιώνει ότι η αξιοπιστία παραμένει το βασικό ζητούμενο. Οι χρεωστικές κάρτες εξακολουθούν να κυριαρχούν λόγω της εξοικείωσης των χρηστών και της εμπιστοσύνης που εμπνέουν. Παράλληλα, η ταχύτητα και η ευκολία ενισχύουν τη θέση των ηλεκτρονικών πορτοφολιών και υπηρεσιών όπως το PayPal, η Revolut και το Apple/Google Pay. Οι καταναλωτές δίνουν προτεραιότητα στις λύσεις που προσφέρουν ασφάλεια δεδομένων και απρόσκοπτες συναλλαγές, καθιστώντας τις επιλογές πληρωμής κρίσιμο κομμάτι της συνολικής αγοραστικής εμπειρίας στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ