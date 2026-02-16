Οικονομία

Έπεσαν οι υπογραφές με Chevron – Helleniq Energy – Μητσοτάκης: «Η χώρα κάνει άλμα στον τομέα της ενέργειας»

«Η χώρα κάνει άλμα στον τομέα ενέργειας» είπε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την υπογραφή συμβάσεων παραχώρησης σε Chevron και Helleniq Energy για 4 θαλάσσιες περιοχές νοτίως Κρήτης και Πελοποννήσου.

Παρούσα ήταν η Πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Πριν από το τέλος του έτους οι σεισμικές έρευνες

Οι 4 περιοχές που παραχωρούνται για έρευνες έχουν συνολική έκταση 47.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Οι σεισμικές έρευνες προγραμματίζεται να ξεκινήσουν πριν από το τέλος του χρόνου. Δεν αποκλείεται να συνδυαστούν με έρευνες και σε άλλες περιοχές, κάτι για το οποίο πρόσφατα εκδήλωσε ενδιαφέρον μεγάλη εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα των σεισμικών ερευνών.

Σύμφωνα με την πάγια πρακτική , εφόσον από τις έρευνες αυτές προκύψουν ενδιαφέροντες στόχοι, θα ακολουθήσει η εκτέλεση ερευνητικής γεώτρησης που θα επιβεβαιώσει την ύπαρξη και το μέγεθος των κοιτασμάτων πριν αρχίσει η εκμετάλλευση.

