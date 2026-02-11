Άγιου Βαλεντίνου 2026: Αυξημένο το κόστος της ανθοδέσμης – Πτώση στην τιμή της σοκολάτας

«Χρυσή» θα πληρώσει φέτος την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, 14 Φεβρουαρίου ο καταναλωτής μια ανθοδέσμη για να την προσφέρει στο ταίρι του. Αυτό έγκειται κυρίως στο ότι οι ανθοπώλες της χώρας καλούνται να αγοράσουν τα τριαντάφυλλα από την Ολλανδία σε πιο υψηλές τιμές από ό,τι τις υπόλοιπες ημέρες του τρέχοντος έτους.

Της Κατερίνας Φεσσά

«Το τριαντάφυλλο είναι ένα χρηματιστηριακό είδος, δηλαδή όσο αυξάνεται η ζήτηση για ένα είδος λουλουδιού, τόσο θα αυξάνεται και η τιμή του. Άρα τα τριαντάφυλλα κυρίως αυτά– και όχι τα υπόλοιπα λουλούδια- πωλούνται λίγο ακριβότερα εκείνη την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Και επειδή οι ανθοπώλες τα αγοράζουν σε πιο ακριβές τιμές από την Ολλανδία. Η Ολλανδία είναι το διαμετακομιστικό κέντρο των λουλουδιών … αγοράζει από όλες τις χώρες του κόσμου ό,τι παράγεται και το πουλάει πίσω όπου χρειάζεται» σημειώνει ο πρόεδρος του Συλλόγου Ανθοπωλών Καταστηματαρχών Αττικής (ΣΑΝΚΑ) και της Επιτροπής Ανθοπωλών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Μάριος Βαλλιάνος μιλώντας στο enikonomia.gr.

Παραθέτει ένα σχετικό παράδειγμα. Εάν ένα τριαντάφυλλο κοστίζει υπό κανονικές συνθήκες 4 ευρώ, τότε του Αγίου Βαλεντίνου η τιμή του θα ανέβει στα 5 ευρώ, τονίζει.

Και αναφέρει ενδεικτικά το κόστος μιας ανθοδέσμης με 100 τριαντάφυλλα κατά την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου και ενός μπουκέτου. Εάν κάποιος αγοράσει μια ανθοδέσμη με 100 κλασσικά τριαντάφυλλα όπου το τεμάχιο κοστίζει 5 ευρώ, τότε θα δώσει συνολικά 500 ευρώ, σημειώνει.

Ενώ εάν ο καταναλωτής θέλει να προσφέρει στο ταίρι του ένα μπουκέτο με 100 κλασικά τριαντάφυλλα τότε θα κληθεί να βάλει πιο βαθιά το χέρι τσέπη καθώς ο λογαριασμός μπορεί να ανέβει στα 600 ευρώ (5 επί 100 +20% τα διάφορα δευτερεύοντα υλικά πχ κλαδάκι πρασινάδας, κλωνάρια, πλειάδα κλπ).

Οι τιμές στα λουλούδια

Σύμφωνα με τον κ. Βαλλιάνο:

Τριαντάφυλλο κλασικό (κόκκινο, λευκό, ροζ κλπ): Η μεσοσταθμική τιμή πώλησης του σε πανελλαδικό επίπεδο φέτος είναι όσο ήταν πέρυσι, δηλαδή στα 5 ευρώ το τεμάχιο. Ωστόσο το εύρος της τιμής μπορεί να είναι από 4 ευρώ-6 ευρώ και αυτή διαμορφώνεται με βάση την ποιότητα, τη σπανιότητα κλπ.

Τριαντάφυλλο forever: Η τιμή του είναι σταθερή όλο το χρόνο και αυτή κυμαίνεται συνήθως από 15 ευρώ-100 ευρώ σε παγκόσμιο επίπεδο χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποιο ταβάνι. Αυτό ήταν το περσινό κόστος. Η τιμή του καθορίζεται από τον αριθμό των τριαντάφυλλων ή ακόμη και από το πόσο ακριβή είναι η βάση που το φιλοξενεί.

Τουλίπα (κόκκινη, λευκή, δίχρωμη κλπ) ποιοτική: Η τιμή της μεσοσταθμικά σε πανελλαδικό επίπεδο είναι στα 2,5 ευρώ το τεμάχιο.

Ορχιδέα κλωνάρι: Η μεσοσταθμική τιμή σε πανελλαδικό επίπεδο ανέρχεται στα 30 ευρώ ανάλογα με το είδος και το μέγεθος. Τα είδη ορχιδέας που μπορεί να βρει κανείς στην αγορά της Ελλάδας είναι τα εξής: το σιμπίντιουμ, τη βάντα, τη φαλαίνοψις και τη δενδροειδή.

Πότε θα πέσουν οι τιμές

Ταυτόχρονα επισημαίνει πως οι τιμές σε κάποια λουλούδια είναι ήδη αυξημένες από τις 9 Φεβρουαρίου του 2026 με τις νέες παραλαβές και αυτή η τάση θα συνεχιστεί μέχρι την Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους. Ωστόσο διευκρινίζει πως από την Τετάρτη και μετά, οι τιμές θα επανέλθουν σταδιακά και κλιμακωτά στα αρχικά επίπεδα.

Η σοκολάτα

Ωστόσο διαφορετική είναι εικόνα για την τιμή της σοκολάτας καθώς έχει μια πτωτική πορεία. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ζαχαροπλαστών Ελλάδος, Γιάννης Γλύκος μιλώντας στο enikonomia.gr, η τιμή της σοκολάτας καταγράφει φέτος μια πτώση της τάξεως του 25% κατά την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου σε σχέση με την αντίστοιχη ημέρα του 2025. Σήμερα τα ζαχαροπλαστεία αγοράζουν την σοκολάτα χύμα στα 8,50 ευρώ με 9 ευρώ από 10 ευρώ που κόστιζε πέρυσι, συμπληρώνει.

Οι τιμές

Σύμφωνα με τον κ. Γλύκο, την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου στα ζαχαροπλαστεία της χώρας πωλούνται:

Σοκολατάκια με σχήμα καρδιάς : Αυτά κοστίζουν 30 ευρώ το κιλό από 35 ευρώ το κιλό που πωλούνταν πέρυσι. Η τιμή τους είναι μειωμένη σχεδόν κατά 14%.

Πάστα σοκολατίνα των 150 γραμμαρίων: Αυτή θα πουλιέται γύρω στα 3,50 ευρώ κατά μέσο όρο πανελλαδικά από 4 ευρώ που κόστιζε πέρυσι. Η τιμή της καταγράφει μια πτώση σχεδόν 12%.

Τούρτες σε σχήμα καρδιάς διαφόρων γεύσεων (πχ μόνο με σοκολάτα /cookies/ ferrero/ άσπρες/ φράουλα. βουτυρόκρεμα κλπ): Η μέση πανελλαδική τιμή πώλησης της θα κυμανθεί φέτος στα περσινά επίπεδα, δηλαδή στα 15 ευρώ το κιλό με 16 ευρώ το κιλό.

Μάλιστα ο κ. Γλύκος ξεκαθαρίζει πως τα ζαχαροπλαστεία της Ελλάδας δεν θα αυξήσουν τις τιμές στα προϊόντα τους για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου και ότι θα παραμείνουν στα υφιστάμενα επίπεδα.

Τα σούπερ μάρκετ

Μάλιστα παράγοντες της αγοράς αναφέρουν στο enikonomia.gr ενδεικτικά το πόσο θα κοστίσουν την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου οι σοκολάτες στα σούπερ μάρκετ και στα περίπτερα. Ειδικότερα: