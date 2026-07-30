Tην Παρασκευή η κηδεία του 62χρονου εκπαιδευτικού Κωνσταντίνου Δουμουσιάρη

Θλίψη επικρατεί στην τοπική εκπαιδευτική κοινότητα από τον αιφνίδιο θάνατο του Τρικαλινού δασκάλου Κωνσταντίνου Φωτ. Δουμουσιάρη, σε ηλικία 62 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά Αιτωλού Τρικάλων.

Αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Παναγιώτα Μυλωνά, τα παιδιά Πέτρο, Δήμητρα και Νεκτάριο, τους γονείς Φωτεινή Δουμουσιάρη και Δήμητρα Μυλωνά, αδέλφια, ανίψια και λοιπούς συγγενείς.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά Αιτωλού την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 10:30 π.μ.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».