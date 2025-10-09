Tην Παρασκευή η κηδεία του Απόστολου Αρβανίτη

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο συνταξιούχος οδοντίατρος Απόστολος Αρβανίτης.

H κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή 10 – 10 – 2025 και ώρα 2.30μ.μ., στο Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Μάρθα Αρβανίτη και Νικόλαος Νικολάου, Τίνα Αρβανίτη και Βαλάντης Παπαδάκης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Θάνος , Υρώ , Απόστολος , Πωλίνα , Νίκος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, την Παρασκευή 10 – 10 – 2025 και ώρα 2.00μ.μ.

Επιθυμία της οικογένειας , αντί στεφάνων τα χρήματα να διατεθούν προς δωρεά , στην Ι.Μ. Δουσίκου και Ι.Μ. Κορμπόβου. (Θα υπάρχει κυτίο έξω από τον Ιερό Ναό) .

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α’ Νεκροταφείου Τρικάλων .

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών “Παναγιώτου”