Eφυγε από τη ζωή ο συνταξιούχος φαρμακοποιός Δημήτριος Ζαλαβράς

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο συνταξιούχος φαρμακοποιός Δημήτριος Αθ. Ζαλαβράς.

Κηδεύεται την Κυριακή 19 – 4 – 2026 και ώρα 5.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Μαρία Ζαλαβρά

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Αθανάσιος Ζαλαβράς και Βασιλική Ακρίβου, Βασιλική Ζαλαβρά και Ιωάννης Δόλας

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Αθανασία, Δήμητρα, Μαριάννα, Σπύρος, Φαίδρα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων, την Κυριακή 19 – 4 – 2026 και ώρα 5.00μ.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων.

Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στο ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ “ΦΛΟΓΑ”.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».