Eφυγε από τη ζωή ο συνταξιούχος φαρμακοποιός Δημήτριος Ζαλαβράς

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο συνταξιούχος φαρμακοποιός Δημήτριος Αθ. Ζαλαβράς.
Κηδεύεται την Κυριακή 19 – 4 – 2026 και ώρα 5.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Μαρία Ζαλαβρά
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Αθανάσιος Ζαλαβράς και Βασιλική Ακρίβου, Βασιλική Ζαλαβρά και Ιωάννης Δόλας
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Αθανασία, Δήμητρα, Μαριάννα, Σπύρος, Φαίδρα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων, την Κυριακή 19 – 4 – 2026 και ώρα 5.00μ.μ..
Ο καφές θα προσφερθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων.
Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στο ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ “ΦΛΟΓΑ”.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».