Eφυγε από τη ζωή ο Παναγιώτης Χονδρός

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο Παναγιώτης Ηλ. Χονδρός.

Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 13 – 6 – 2026 και ώρα 7.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Λεπτοκαρυάς Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Χρυσάνθη και Θεόδωρος Δήμου, Κυριακή Χονδρού και Δημήτριος Ζιώγας, Ιερεύς Ηλίας Χονδρός

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Ανδρέας και Άντρεα, Δήμητρα, Ειρηναίος, Ελευθερία – Αναστασία

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Λεπτοκαρυάς Τρικάλων, το Σάββατο 13 – 6 – 2026 και ώρα 6.30μ.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στο καφενείο του Σελίμογλου στην Λεπτοκαρυά Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».