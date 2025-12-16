Eφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Τεντολούρης

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών ο Κωνσταντίνος Αθ. Τεντολούρης.
Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Τρίτη 16 – 12 – 2025 και ώρα 2.30μ.μ. , στον Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου στο Γαρδικάκι Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του .
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Μαρία Μπαταγιάννη
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Αθανάσιος Τεντολούρης, Γεώργιος Τεντολούρης
Η ΜΗΤΕΡΑ Αικατερίνη Τεντολούρη
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου στο Γαρδικάκι, την Τρίτη 16 – 12 – 2025 και ώρα 2.00μ.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».