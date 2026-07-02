Eφυγε από τη ζωή ο Βασίλειος Μπαλάφας

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών ο Βασίλειος Μπαλάφας.
Kηδεύεται την Παρασκευή 03-07-2026 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου Κεφαλοβρύσου Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά αυτού.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Χριστίνα Μπαλάφα
ΤΑ ΤΕΚΝΑ Γεώργιος Μπαλάφας και Βιργινία Μητσιάδη, Κωνσταντίνος Μπαλάφας και Ιωάννα Τσιομπίκα
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Βασίλειος, Μελίνα, Βασίλειος, Ευαγγελία
ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 03/07/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:30 ΠΜ