Eφυγε από τη ζωή ο Βασίλειος Μπαλάφας

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών ο Βασίλειος Μπαλάφας.

Kηδεύεται την Παρασκευή 03-07-2026 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου Κεφαλοβρύσου Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά αυτού.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Χριστίνα Μπαλάφα

ΤΑ ΤΕΚΝΑ Γεώργιος Μπαλάφας και Βιργινία Μητσιάδη, Κωνσταντίνος Μπαλάφας και Ιωάννα Τσιομπίκα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Βασίλειος, Μελίνα, Βασίλειος, Ευαγγελία

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 03/07/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:30 ΠΜ