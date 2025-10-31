Eφυγε από τη ζωή ο Αλέξανδρος Μπισμπίκης

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών ο Αλέξανδρος Δημ. Μπισμπίκης, ιδιοκτήτης του Moto Αλέξης.

H κηδεία θα τελεστεί σήμερα Παρασκευή 31 – 10 – 2025 και ώρα 3.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Μουζακίου.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Μαρία και Τάσος, Δήμητρα και Κίμωνας, Δημήτρης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Μουζακίου, την Παρασκευή 31 – 10 – 2025 και ώρα 3.00μ.μ.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».