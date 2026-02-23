Aποδήμησε εις Κύριον ο Στυλιανός Μπαλωμένος

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΚΩΝ. ΜΠΑΛΩΜΕΝΟ

ΣΥΝΤ/ΧΟ ΔΑΣΚΑΛΟ

ΕΤΩΝ 98

Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 24 – 2 – 2026 και ώρα 1.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Παρασκευή Μπαλωμένου

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Κωνσταντίνος Μπαλωμένος και Λίλυ Καρβούνη

Όλγα Μπαλωμένου και Ηλίας Καλτσούδας

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Στέλιος, Μελίνα, Απόστολος, Παρασκευή

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων, την Τρίτη 24 – 2 – 2026 και ώρα 12.30μ.μ..

2) Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Κοιμητήριο Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .