Aποδήμησε εις Κύριον ο Στυλιανός Μπαλωμένος

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο
ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΚΩΝ. ΜΠΑΛΩΜΕΝΟ
ΣΥΝΤ/ΧΟ ΔΑΣΚΑΛΟ
ΕΤΩΝ 98
Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 24 – 2 – 2026 και ώρα 1.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Παρασκευή Μπαλωμένου
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Κωνσταντίνος Μπαλωμένος και Λίλυ Καρβούνη
Όλγα Μπαλωμένου και Ηλίας Καλτσούδας
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Στέλιος, Μελίνα, Απόστολος, Παρασκευή
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων, την Τρίτη 24 – 2 – 2026 και ώρα 12.30μ.μ..
2) Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Κοιμητήριο Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .