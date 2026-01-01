Aποδήμησε εις Κύριον η Παρασκευή Σταύρου

Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΙΚ. ΣΤΑΥΡΟΥ
ΕΤΩΝ 80
Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 2 – 1 – 2026 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στους Ταξιάρχες Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Νικόλαος Σταύρου
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Χρήστος Σταύρου και Βασιλική Μαμάτσα
Βάιος Σταύρου και Αρχοντία Σιαβίκη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Νικόλαος, Μαρία – Παρασκευή και Ευθύμιος,Παρασκευάς – Παναγιώτης, Θεόδωρος
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημ. Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στους Ταξιάρχες Τρικάλων, την Παρασκευή 2 – 1 – 2026 και ώρα 11.30π.μ..
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .