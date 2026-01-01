Aποδήμησε εις Κύριον η Παρασκευή Σταύρου

Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΙΚ. ΣΤΑΥΡΟΥ

ΕΤΩΝ 80

Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 2 – 1 – 2026 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στους Ταξιάρχες Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Νικόλαος Σταύρου

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Χρήστος Σταύρου και Βασιλική Μαμάτσα

Βάιος Σταύρου και Αρχοντία Σιαβίκη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Νικόλαος, Μαρία – Παρασκευή και Ευθύμιος,Παρασκευάς – Παναγιώτης, Θεόδωρος

Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στους Ταξιάρχες Τρικάλων, την Παρασκευή 2 – 1 – 2026 και ώρα 11.30π.μ..

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .