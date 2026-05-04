Aπεβίωσε ο Δημήτριος Κωνσταντινίδης

Σε ηλικία 89 ετών έφυγε από τη ζωή ο Δημήτριος Κωνσταντινίδης.

Κηδεύεται τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026 και ώρα 18:15 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Κων/νου και Ελένης Τρικάλων.

Αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Μελπομένη, τα παιδιά τους Όλγα Κωνσταντινίδου – Εμμανουήλ Κοσμίδη, Κωνσταντινιά Κωνσταντινίδου, τα εγγόνια Μαργαρίτα – Μελπομένη – Μαρία – Ελένη – Δήμητρα και λοιπούς συγγενείς

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό στις 4/5/2026 και ώρα 17:45 μ.μ.

Η ταφή θα γίνει στο Β΄ κοιμητήριο Τρικάλων.

Ο καφές θα δοθεί στην έξοδο του Β΄ κοιμητηρίου.