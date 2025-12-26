Aπεβίωσε η Γεωργία Πετρά

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣ. ΠΕΤΡΑ ΕΤΩΝ 65

Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 26 – 12 – 2025 και ώρα

2.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Ζηλευτής Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και

συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Θέμης Πετράς

Βιβή Πετρά και Βαγγέλης Τσιότρας

Η ΕΓΓΟΝΗ Αλίκη

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου

Ζηλευτής Τρικάλων, την Παρασκευή 26 – 12 – 2025 και ώρα

2.00μ.μ..

2) Ο Καφές θα προσφερθεί στο καφενείο της Γιάννας.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .