Την Τρίτη κηδεύεται η γιατρός Σοφία Βενέτη

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

ΣΟΦΙΑ ΝΙΚ. ΒΕΝΕΤΗ

ΙΑΤΡΟ

ΕΤΩΝ 66

Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 24 – 2 – 2026 και ώρα 3.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Κωνσταντίνος Ντέμος

Νικολέτα Ντέμου και Χαράλαμπος Φρέστας

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Ιωάννα, Αβάπτιστο

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Ευάγγελος Βενέτης και Ελευθερία Πολύζου

Μαίρη Βενέτη και Στέφανος Τσιγάρας

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων, την Τρίτη 24 – 2 – 2026 και ώρα 2.30μ.μ..

2) Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

3) Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στο ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΄΄ ΦΛΟΓΑ΄΄

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου ».