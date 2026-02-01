Σε ηλικία 100 ετών αποδήμησε εις Κύριον η Φανή Νικ. Αλεξανδρή

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

ΦΑΝΗ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ



ΕΤΩΝ 100

Θανούσα κηδεύουμε την Κυριακή 1 – 2 – 2026 και ώρα 3.00 μ.μ., από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Πετρωτού Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ασημίνα και Χρήστος Μυλωνάς

Κωνσταντίνος και Παρασκευή Αλεξανδρή Γεώργιος και Ανθούλα Αλεξανδρή

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ.Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Πετρωτού Τρικάλων, την Κυριακή 1 – 2 – 2026και ώρα 2.30 μ.μ..

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .