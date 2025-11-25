Πέθανε ο 58χρονος Σωτήρης Μανασσής

Η Κρήνη αποχαιρετά έναν άνθρωπο αγαπητό, πράο και πάντα χαμογελαστό. Η είδηση του θανάτου του 58χρονου Σωτήρη Μανασσή, βύθισε στο πένθος την τοπική κοινωνία, που αυτές τις ημέρες επαναλαμβάνει μόνο ένα «γιατί».

Βαρύ το κλίμα στην Κρήνη Τρικάλων, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Σωτήρης Μανασσής, σκορπώντας θλίψη σε όλο το χωριό και τον Δήμο Φαρκαδόνας. Ο Σωτήρης νοσηλευόταν τα τελευταία τρία εικοσιτετράωρα στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή.

Η απώλειά του προκάλεσε σοκ, με τους συγχωριανούς και φίλους του να αναρωτιούνται ένα μεγάλο «γιατί», καθώς επρόκειτο για έναν άνθρωπο της παρέας, ήρεμο, χαμογελαστό και αγαπητό σε όλους. Όσοι τον γνώρισαν μιλούν για έναν άνθρωπο που ποτέ δεν είπε κακό λόγο για κανέναν, έναν άνθρωπο που είχε μόνο καλοσύνη και καλή κουβέντα να προσφέρει.

Ο Σωτήρης είχε υπάρξει και κάτοχος καντίνας, γεγονός που τον έκανε ιδιαίτερα γνωστό σε πολλούς κατοίκους του Δήμου Φαρκαδόνας, καθώς η παρουσία του ήταν πάντα ευχάριστη και φιλική.

Πίσω του αφήνει τη σύζυγό του Δήμητρα και την πολυαγαπημένη του κόρη Παρασκευή, που από σήμερα καλούνται να αντιμετωπίσουν το μεγάλο αυτό κενό.

Όλη η Κρήνη στέκεται στο πλευρό της οικογένειας, αποχαιρετώντας έναν νέο άνθρωπο, έναν καλό φίλο, έναν δικό της άνθρωπο.

Η κηδεία του θα γίνει αύριο Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στις 12:30 μ.μ. στο Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων Κρήνης ενώ η σορός θα φτάσει στο Ιερό Ναό γύρω στις 12:00.

Καλό ταξίδι, Σωτήρη. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ.

