Πέθανε ο συνταξιούχος υπάλληλος του ΟΤΕ Δημήτριος Τσάλας

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο συνταξιούχος υπάλληλος ΟΤΕ Δημήτριος Κων. Τσάλας.

Η πολιτική κηδεία θα γίνει την Τετάρτη 5 – 11 – 2025 και ώρα 1.30μ.μ. στο Α΄ Κοιμητήριο Τρικάλων .

Την Τετάρτη 5 – 11 – 2025 παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι όπως προσέλθουν και χαιρετήσουν τη σορό στην αίθουσα Παραμονής Νεκρών του Γραφείου Τελετών «Παναγιώτου», που βρίσκεται στο 4ο χιλ. Τρικάλων Καρδίτσης στα Τρίκαλα, από 12.30μ.μ. ε ως 1.30μ.μ..

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Συλβί Τσάλα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Κωνσταντίνος Τσάλας και Κασσιανή Βούκια, Μαρούσκα Τσάλα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Έλλη, Χλόη

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Στέλλα και Σωκράτης Τσαγκαδόπουλος, Πάρις Κουγιούτα – Αναγνωστοπούλου, Λέμη και Βασίλης Θεοδώρου, Βασίλης και Λίτσα Κουγιούτα

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Κοιμητηρίου Τρικάλων .

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».