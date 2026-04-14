Πέθανε ο συνταξιούχος κρεοπώλης Κωνσταντίνος Χασιώτης

Σε ηλικία 85 ετών έφυγε από τη ζωή ο συνταξιούχος κρεοπώλης Κωνσταντίνος Αθ. Χασιώτης.

Κηδεύεται την Τετάρτη 15 – 4 – 2026 και ώρα 3.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στη Σωτήρα Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Έφη Χασιώτη

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Μαρία Χασιώτη και Σωτήριος Μπαταγιάννης

Αθανάσιος Χασιώτης και Δήμητρα Αλεξίου

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ Ευθύμιος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στη Σωτήρα Τρικάλων, την Τετάρτη 15 – 4 – 2026 και ώρα 2.30μ.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στο καφέ DOMUS στην Σωτήρα Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».